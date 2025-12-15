金主供出黃國昌4／關鍵金流、人證連著倒 黃國昌防火牆掀骨牌效應

黃國昌涉貪風暴擴大，包括各項金流及人證都指向他是凱思國際實際負責人，他的防火牆逐一倒下，已難逃法律究責。（鏡報李智為）

本刊調查，黃國昌透過人頭成立凱思國際，再輾轉投資《民報》的相關金流已被掌握，尤其他的金主到案已向檢調和盤托出當初金援黃國昌的來龍去脈，除了長年在經費上支持黃國昌的消息已在政商界傳開，就連狗仔也坦承黃國昌藏身幕後指揮調度，相關對話也被檢調掌握，黃國昌精心布局建立的防火牆恐如骨牌效應一個接一個倒下，案情也將擴大延燒。

此外，求真民調在2022年4月成立時，資本額1千萬元，負責人李麗娟同樣由凱思國際推派，依照當時登記在李麗娟名下的4成持股數計算，她投資求真民調的股款高達4百萬元，直到今年2月，求真民調負責人才改成前趨勢公司董事長紀怡明，登記持股31％，另位股東關智宇持股比例則從4成升到49％，相關金流也成為檢調追查的重點。

本刊調查，李麗娟曾經投資凱思國際共1,490萬元，且注資求真民調4百萬元，但二者都與她的本業、安親班老師毫無關聯，投資款從何而來？投資目的又是什麼？加上關智宇今年注資1百萬元至凱思國際，不難看出求真民調也極可能是由黃國昌利用人頭藏身幕後操控，加上柯文哲競選總部去年支付求真公司9筆民調費用，合計990萬元已超出行情，是否有人在求真插股或灌水虛報民調費用？檢調也正一併釐清。

黃國昌帳房李光昕（圖）潛逃中國，有如柯文哲案的橘子翻版，將來恐遭通緝。

由於求真民調背後金流及實質掌控者都直指黃國昌，可能是為了切割避嫌，民眾黨12日在立法院由黨主席黃國昌與立委張啟楷等人召開記者會，針對總統賴清德宣布將編列1.25兆元國防特別預算所做的民調，即改由精確市場研究公司進行，不再由民眾黨御用的求真民調公司執行，但雙方關係已昭然若揭，想切割也為時已晚。

如今，黃國昌的正義人設已徹底崩壞，就連昔日高喊居住正義，也被查出竟居住上億豪宅，出入還遭爆有建商提供名車代步。黃國昌是否繼民眾黨創辦人柯文哲涉弊遭收押、起訴？除了將牽動政治版圖，對澄清吏治亦有絕對助益。不過，真相究竟如何，仍有待司法盡速查明。

黃國昌昔日高喊居住正義，如今卻遭爆住在要價上億元的房子，出入還有建商提供的名車代步，正義人設已徹底崩壞。（鏡報李智為）

