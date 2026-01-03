金主愛站C位！金正恩攜女元旦現身太陽宮 接班布局受矚

金主愛於元旦首次陪同父母金正恩與李雪主參謁錦繡山太陽宮，位置居中引發接班聯想。（圖／達志／美聯社，下同）

北韓領導人金正恩的女兒金主愛於今年元旦首次公開現身錦繡山太陽宮，陪同父母向已故領導人金日成與金正日致敬。這是她自2022年以來多次出席公開活動後，首次參加具有重大政治象徵意義的太陽宮參謁儀式，引發外界對其接班可能的進一步關注。

金主愛近年多次公開亮相，從軍事活動到出訪大陸，逐步形塑「革命繼承人」形象。

從《朝中社》於1月2日釋出相關照片可見，金主愛站立於父親金正恩與母親李雪主之間，位置居中顯眼，現場還有多名北韓高層官員陪同。根據《路透社》與《北韓中央通信社》（KCNA）綜合報導，這次活動為金正恩在重要節日祭拜祖父金日成與父親金正日的年度例行行程，過去通常僅由勞動黨核心成員參與。分析指出，讓金主愛在如此場合亮相，極可能是為其政治角色鋪陳鋪路。

金主愛參加太陽宮公開儀式，被外界視為權力接班布署的一環。

金主愛自2022年11月首度在北韓媒體曝光後，已多次陪同金正恩出席軍事活動與重大典禮，並於去年9月隨父訪問中國，完成首次對外公開行程。外界推測，她出生於2010年代初期，具體年齡並未獲北韓官方證實，但已成為國際觀察北韓權力動態的重要指標人物。

南韓世宗研究所副所長鄭成長指出，錦繡山太陽宮為北韓政權正統性的象徵地標，此次讓金主愛出席，可能是金正恩藉由對先代領導人的「報告」儀式，進一步確認她在接班安排中的地位。根據南韓情報機構與各方觀察，金主愛極可能於預計於2月召開的北韓勞動黨第9次代表大會中，獲推舉為黨中央委員會「第一書記」，該職務雖屬代理性質，但被視為總書記的指定接班角色。

另一方面，北韓並未公開設置「第一書記」一職，僅在2021年第8次黨代表大會時新增，並在南韓掌握的黨規中被確認存在。考量金主愛年齡尚小，鄭成長認為即使她被授予相關職務，短期內仍可能不會對外公布，以避免體制內部產生反彈。

南韓學者林乙出則補充指出，金主愛在國內外高調現身，特別是在象徵「白頭血統」正統性的太陽宮現場，對內或對外皆具有高度政治宣示作用。她不僅是領導人的女兒，也被形塑為「革命繼承人」的代表人物。目前外界仍密切觀察北韓勞動黨大會動態，金主愛是否在此次會議中獲得象徵性或實質性的領導地位，將成為北韓未來權力轉移的關鍵指標。

