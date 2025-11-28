金主愛訪中疑出包消失84天 北韓接班恐變局

▲北韓領導人金正恩9月2日搭乘「綠皮專列」抵達北京。令外界關注的是，金正恩愛女金主愛也隨行訪中，這是金正恩首次在海外行程中攜帶女兒同行。資料照。（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 北韓領導人金正恩的愛女金主愛，自從9月隨父親訪問中國後，已經近3個月沒有公開露面，有分析指出，金主愛到訪中方態度消極，也有說法認為她公開露面引發國內平民的負面輿論，北韓政權也在調整將金主愛作為金氏政權接班人的策略。

韓國脫北者組織成立的《SAND Times》報導，金主愛自9月初在北京亮相後，截至11月28日，已經消失長達84天，創下3年前首次公開亮相以來的新紀錄。雖然先前金主愛也曾多長時間缺席公開活動，但此次引起情報機構和專家的關注，是因為具體情況至今仍不明朗。甚至還缺席10月10日朝鮮勞動黨成立80週年紀念活動，許多北韓專家都感到不解。

報導指出，金正恩今年9月2日抵達北京時，全球媒體和外交界的關注焦點都金主愛，陸續傳出「金珠愛驚豔的外交首秀」、「她已經引起了習近平的注意」等評論。但隨後她都沒有出席任何官方活動，韓國國家情報院甚至稱金主愛在中期間一直待在使館內，最後一天甚至提前回到專列。

外交消息人士透露，金珠愛去年9月訪華期間可能發生了某種事件，中方不希望公眾的注意力從抗戰勝力紀念日轉移到其他事情上，因此中方對金主愛露面的反應很冷淡，這也表明金主愛出訪中國的決定可能並未先與中國進行磋商。

也有人指出，年紀尚小的金主愛在嚴肅的外交場合中有突發舉動引發問題，或有違反外交禮儀的行為，導致後續並不愉快，但這些說法都無法查證。

另一方面，則有觀點指出，金主愛神隱是因為「國內輿論惡化」，包括她屢屢穿著高價服飾亮相、與年齡不符的穿著與舉止，引起生活困苦的北韓普通民眾反感，甚至引發體制內部菁英的反彈，因此北韓當局暫時刻意減少讓金主愛曝光。

國營研究機構的一位研究員分析，對於金主愛的過度關注，正在削弱金正恩的權威和政權的凝聚度，因此北韓當局宣傳部門有意減少金主愛的曝光度，儘管政府仍堅持將金主愛塑造成潛在接班人的基本政策，但似乎已在策略上調整了實施的速度和方式。

不過，韓國統一部、國家情報院及其他相關機構認為，金主愛的神隱期即將結束，因為12月北韓將迎來一系列政治事件，包括金正日逝世14周年、朝鮮勞動黨第八屆中央委員會第十三次全體會議以及金正恩就任最高統帥14周年，可能成為她重返權力中心的契機。

