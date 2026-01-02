金主愛陪同金正恩前往錦繡山太陽宮謁陵 南韓智庫：接班意味濃厚

北韓國家媒體週五公布的照片顯示，被外界視為可能接班人選的金正恩（Kim Jong Un）女兒金主愛（Kim Ju Ae），首度陪同父母前往錦繡山太陽宮謁陵，向前任領導人致敬。這是她首次在如此重要的國家場合公開露面。

根據朝中社發布的照片，1月1日的謁陵活動中，金主愛站在父母金正恩與李雪主（Ri Sol Ju）之間，位於錦繡山太陽宮主廳內。多名高級官員也陪同參與這次活動。

南韓智庫世宗研究所副所長鄭成昌（Cheong Seong-chang）認為，金主愛首次出現在錦繡山宮殿，是金正恩在即將到來的執政黨大會前的精心安排，屆時可能正式確定她的接班地位。

過去3年來，金主愛在國家媒體中的曝光頻率持續增加，這讓分析師和南韓情報機構推測，她可能正被培養為這個國家的第四代領導人。

南韓國立統一研究院北韓專家洪敏（Hong Min）表示，北韓一直在重大活動中展示金正恩與妻子、女兒同框的畫面，藉此塑造金正恩「穩定家庭」的形象。

出生於2010年代初期的金主愛，不但參加了今年的新年慶祝活動，去年9月，她還首次公開陪同父親出訪北京。

金正恩定期在重要日期和紀念日前往錦繡山，向祖父、國家創建者金日成（Kim Il Sung）和父親金正日（Kim Jong Il）致敬，這是北韓王朝傳承的確認儀式。

北韓從未公開確認金主愛的確切年齡。一名南韓官員向記者表示，政府認為現在就說她是接班人還為時過早，考慮到她的年齡，而且她現在也沒有擔任正式職務。

洪敏指出，金正恩其他子女的潛在角色，讓外界在對金主愛接班問題下結論時仍需謹慎。他說：「實際上不可能公開指定可能才剛滿13歲的金主愛為接班人，因為她甚至還沒有達到加入（勞動）黨的年齡。」

