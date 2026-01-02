金主愛首度公開拜謁家族陵墓 接班信號越發明顯

（德國之聲中文網）朝鮮最高領導人金正恩的女兒金主愛首次公開拜謁家族陵墓，此舉被視為一種象征性的舉動。觀察人士認為，這預示著她作為潛在接班人的地位日益提升。

朝鮮官方媒體朝中社周五（2日）發布了金主愛參拜錦繡山太陽宮的照片。朝鮮開國領袖金日成及其繼任者金正日，也就是她的曾祖父和祖父，都安葬於此。

金主愛陪同父母拜謁，身邊簇擁著多位高級官員。

金正恩通過女兒金主愛日益高漲的曝光度傳遞政權延續的信號

金主愛於2022年首次公開亮相，當時她陪同父親出席了洲際彈道導彈發射儀式。此後，她的公眾曝光率穩步提升，並頻繁出現在官方場合。

韓國情報機構去年表示，在她陪同父親對北京進行高調訪問後，金主愛被認為是朝鮮的下一任領導人。

韓國世宗研究院副院長鄭相昌（Cheong Seong-chang）表示，金氏陵墓是“朝鮮政權合法性的象征”，金主愛在勞動黨代表大會召開前夕的拜謁是一次精心策劃的政治舉動。

鄭相昌是研究金氏家族領導層的專家，他指出，金主愛此次參拜活動被安排在前排正中央，而這個位置通常是留給她父親的，這一點尤其引人注目。

金主愛參與拜謁活動正值朝鮮籌備五年來首次勞動黨代表大會之際，此次大會旨在制定新的政策重點並改組官員。雖然朝鮮尚未公布具體日期，但韓國情報機構預計大會將在一月或二月舉行。

分析人士認為，金主愛可能會在大會上被任命為執政黨的高級職位。

作者: Louis Oelofse (法新社、美聯社)