金主直拳爆擊黃國昌！吳靜怡嗆：有種就出來對決

民眾黨主席黃國昌涉貪案，有金主向檢調承認，曾受黃請託，匯1千萬元至凱思國際，之後遭轉注資《民報》，坐實黃是凱思和《民報》的幕後掌控者。時事評論員吳靜怡今（16）日說，金主的直拳爆擊黃國昌，「有種，黃國昌就出來和金主對決」。

據《鏡週刊》報導，黃國昌涉貪遭檢調偵辦，案情出現破口，一名傳產金主向檢調證實，2022年曾受黃請託，匯1千萬元至凱思，凱思隨即將錢匯入《民報》（目前已更換經營團隊）；該金主稱，黃才是凱思幕後老闆，李麗娟只是聽命行事的掛名負責人。

吳靜怡以「金主直拳爆擊黃國昌，凱思國際防火牆全線潰散！」為題發文表示，一名實際匯出千萬元的金主，已經到案作證，清楚說明這筆錢是黃國昌親自開口要的，而且指定匯進凱思國際。凱思表面上由安親班老師李麗娟掛名負責，但根據最新爆料，這位李根本就是人頭，真正的操控者是黃本人。

吳靜怡提到，金主證詞顯示，2022年黃國昌親自拜託這位台派金主匯款1000萬元到凱思帳戶，表面說是「週轉」，實際上這筆錢隨即轉注資給《民報》，證實凱思不僅是狗仔大本營，還成了黃隱匿資金的洗錢工具，金主更強調，他不認識李麗娟，也不認識那些狗仔，完全是看在黃的面子上才匯款，結果錢卻被用來投資媒體？

吳靜怡指出，凱思國際不是正常營運的公司，而是一個資金中繼站、人頭公司、狗仔大本營。掛名負責人的李麗娟，身分是安親班老師，卻名下動輒千萬投資；成立凱思的第一桶金，來自黃國昌的姻親；金主不認識狗仔，狗仔不認識金主，人頭彼此之間毫無交集，卻全部圍繞著同一個核心人物運作那就是黃，這正是司法實務中，典型的「實質控制人」結構。

吳靜怡直言，這起案子不只止於凱思，還牽扯到《民報》、求真民調，甚至鏡電視和臺雅集團，黃國昌涉嫌收受臺雅200萬元後，在立法院自爆「幫了很多忙」，質詢相關詐騙案；涉嫌收鏡電視前董座資金後，疑似又聯手陳椒華、陳琬惠砲轟鏡電視，施壓NCC和法務部，這不是「拿錢辦事」是什麼？貪汙罪嫌呼之欲出！

吳靜怡強調，黃國昌現在面對的，不是輿論操作，不是政治攻防，而是來自金主的直拳，「有種，黃國昌就出來和金主對決」！

▲無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

