金主證實「送錢給黃國昌」！詹凌瑀指「非單純政治獻金爭議」：是精心設計的洗錢、詐欺與權錢交易！諷：大聲咆哮「也蓋不住金錢流動聲」

週刊今（16日）報導，民眾黨主席黃國昌涉貪案，有金主向檢調承認，曾受其請託，匯款1千萬元至凱思國際，之後遭轉注資《民報》，坐實黃國昌是凱思和《民報》的幕後掌控者。對此，媒體人詹凌瑀直言，「防火牆破口一出，骨牌效應不遠矣」。她認為，這不是單純的政治獻金爭議，「而是一場精心設計的洗錢、詐欺與權錢交易的醜聞」。

詹凌瑀今日於臉書發文表示，「《鏡週刊》一大早果然就『上大菜』了！曾投資黃國昌近億的傳產金主招了，防火牆破口一出，骨牌效應不遠矣」。詹凌瑀指出，黃國昌長期以來在政壇構築的「道德長城」，在《鏡週刊》這篇核彈級的報導中，已然全數崩塌，「這不是單純的政治獻金爭議，而是一場精心設計的洗錢、詐欺與權錢交易的醜聞」。

詹凌瑀續指，金主倒戈，戳破清廉神話，「最諷刺的打擊往往來自最親近的人」。她提及，一名長年資助黃國昌、金額逼近一億元的台派金主，終於看不下去這場荒謬劇，親自向檢調證實了「錢就是給黃國昌的」。

詹凌瑀說，金主坦承自己像「土地公」般有求必應，而黃國昌卻用其妻子高翔的表弟、安親班老師李麗娟當作「白手套」和「人頭」，成立凱思國際來隱匿資金流向時，「那個在立法院高舉揭弊大旗的戰神，原來私底下才是最懂玩弄巧門的藏鏡人」。

詹凌瑀批評，黃國昌把立委職權當成「打擊政敵的商品」，更令人寒心的是，報導揭露了黃國昌涉嫌將公權力「標價出售」。詹凌瑀點出，黃國昌一邊拿著與鏡電視有宿怨的企業主（黃安捷、陳建平）透過人頭匯入的千萬資金，一邊就在立法院瘋狂質詢、羞辱鏡電視；他一邊收受臺雅集團的匯款，一邊在國會自爆「幫了臺雅很多忙」。

詹凌瑀直言，「這已經不是選民服務，這是赤裸裸的『拿錢辦事』，將神聖的國會殿堂變成了他個人尋租的交易所」。詹凌瑀接續痛批，黃國昌是「豢養狗仔的雙重標準」。她指出，黃國昌平時最愛痛批媒體亂象、高喊隱私權，私底下卻是「狗仔隊」的幕後大老闆。

詹凌瑀表示，黃國昌利用凱思國際豢養狗仔跟監政敵，掌握黑資料進行政治勒索，甚至連「求真民調公司」都是他左手出資、右手發布數據的製造局。 詹凌瑀批評，這種「嚴以律人、寬以待己」的雙重標準，不僅無恥，更是對民主機制的徹底踐踏。

詹凌瑀點出，「黃國昌犯罪事實的骨牌效應已經開始」。她說明，隨著金主認罪、人頭曝光、金流對價關係浮上檯面，「黃國昌過去引以為傲的法律專業，如今全變成了他鑽營漏洞的證據」。

詹凌瑀說，「當防火牆一個接一個倒下，我們看到的不再是那個為了正義咆哮的英雄，而是一個精於算計、吃相難看的政客」。詹凌瑀嘲諷，「這一次，再大聲的咆哮，恐怕也蓋不住金錢流動的聲音了」。

最後，詹凌瑀補充，「L姓表弟果然是我之前提過的『賴以強』，那位高翔安插在辦公室監督她老公跟所有同仁的傢伙，平常扮豬吃老虎，一臉無害樣，真實身份就是爪耙子，想了就全身發毛」。

（圖片來源：詹凌瑀臉書、三立新聞）

