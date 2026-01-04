金亨泰發2026馬年賀圖惹議，坦承用AI輔助：畫不好是我的問題

隨著 2026 年正式到來，許多遊戲公司都公開不同的新年賀圖。其中 Shift Up 執行長兼美術總監金亨泰，在個人社群 X（推特）上傳一張 2026 年的馬年賀圖向玩家拜年。然而，這張久違的原創插畫卻在網路上引發了不小的爭議，主因在於金亨泰公開承認在創作過程中使用了 AI 技術輔助。

金亨泰也釋出一張《劍星》伊芙馬年賀圖。（圖源：X@jamm3rd／Kim Hyung Tae）

目前全球社群上有許多人對於 AI 生成圖像仍抱持高度反對的態度，除了未經允許的素材訓練外，更擔心這些技術將取代傳統繪師，但 Shift Up 過去就曾表態並不排斥新科技，並公開過在角色設計流程中導入 AI 以輔助作業的案例，像是《勝利女神：妮姬》就有使用。

對部分網友對於 AI 作畫的質疑與批評，金亨泰也親自出面說明了他的創作理念。他解釋，自己使用 AI 來減少創作過程中繁瑣、重複性的作業。但他也強調，這幅賀圖實際上還是投入了超過 30 個小時進行手繪。對於圖中被指出的不自然之處或瑕疵，金亨泰則是以自嘲的方式回應，純粹是：「我自己畫技不足」所導致，將責任歸咎於自身而非工具。

而部分支持者認為，像金亨泰樣擁有深厚底蘊的資深繪師，將 AI 視為單純的輔助工具是可以被接受的，且他誠實公開的態度值得肯定；但仍有反對聲音指出，不希望在喜愛的繪師作品中看到 AI 的痕跡，畢竟大多數模型，本身就是偷竊訓練使用，個人風格畫的訓練不能當作自己的作品。對此，金亨泰在回應中表示，關於 AI 使用的解釋或許不是最重要的，作品最終如何被看待與接受，完全取決於使用者與觀賞者，未來他仍會盡力創作出更有趣的作品。