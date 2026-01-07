金像獎影后「來台結婚」！楊貴媚一舉動超暖 余香凝感動狂謝

記者林汝珊／台北報導

《雙囍》今舉行媒體試片。（圖／記者趙于瑩攝影）

電影《雙囍》今（7）日舉辦媒體試片，監製苗華川、導演許承傑率領金獎卡司劉冠廷、余香凝、楊貴媚、庹宗華，及9m88、蔡凡熙一同亮相。拍攝《雙囍》前，劉冠廷孩子剛出生，又忙於金馬獎主持排練，「我們像是把三十幾天濃縮成一天，真的很緊繃，但也非常開心、好玩。」

劉冠廷表示現實婚禮一定會把專注力放在對方身上。（圖／記者趙于瑩攝影）

現實生活中尚未補辦婚禮的他坦言，其實一直很嚮往儀式感，「儀式有它存在的必要，只是想要簡單一點。」他形容不論婚禮或畢業典禮，都有種神奇魔力，至於當天是否會落淚？他笑說不預設，只會專心看著太太。

廣告 廣告

余香凝感謝楊貴媚照顧她許多。（圖／記者趙于瑩攝影）

《雙囍》是香港金像獎影后余香凝首度來台演出，她特別感謝楊貴媚在拍攝期的照顧，她分享：「當初來台拍片也剛好是冬天，常遇到寒流，但因為新娘服比較單薄，媚姐在看到後隔天就特地準備一件溫暖的毯子送給我，我一直很感謝」，楊貴媚聽到後也回應：「雖然只是個小小的禮物，但也給香凝做個紀念，希望可以陪她度過在台灣拍攝很冷的天氣。」她也回憶自己結婚時同樣辛苦，不能喝酒，只能看著老公喝醉。

劉冠廷、余香凝在片中飾演夫妻。（圖／記者趙于瑩攝影）

《雙囍》中楊貴媚、庹宗華飾演劉冠廷在電影中因離婚不合的父母，兩人現實認識多年、演出作品無數，此次《雙囍》卻是第一次合作演出，讓眾人驚嘆不敢相信是首次合作，現實中另類的「王不見王」巧合也與劇情巧妙呼應，庹宗華笑著表示：「雖然電影中兩人真正的對手戲不多，但也算也圓了我一直想跟貴媚姐一起合作的願望，很謝謝導演能給到這次機會。」楊貴媚也開玩笑說：「遺憾是這次演出的是離婚夫妻，我們沒有在戲裡好好對待彼此，下次希望可以有快樂一點的合作。」《雙囍》將於2月17日大年初一全台上映。

更多三立新聞網報導

懷孕後一切變樣！林依晨新片爆婚姻危機「沉重到說不出話」真相曝光

莫莉黑歷史遭挖！不只強拉IU「伸手亂戳丁海寅」畫面曝光 網全怒了

賴雅妍怎麼了！「整頭大爆改」水母頭公主切長髮回到20歲：很沒信心

才爆酒駕、強制猥褻！山口達也靠戒酒演講狂賺7000萬挨轟 不忍發聲了

