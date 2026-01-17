金像獎「被消失」！黃秋生2作品遭取消 不忍發聲：不怕遭害

記者林汝珊／台北報導

香港電影金像獎近日爆出爭議，去年已經上映的4部電影，竟然在名單中「被消失」，確定遭到取消資格，其中就包括金馬影帝黃秋生主演的兩部作品，引發網友揣測是否有外力介入。對此，本人也發文吐心情。

黃秋生回應心情。（圖／記者趙于瑩攝影）

黃秋生16日在臉書、IG同步宣傳電影《不赦之罪》影人活動，透露將於1月24日與導演譚善揚一同出席。並在貼文中引用《聖經》詩篇寫道：「我雖走過死蔭的幽谷，也不怕遭害。因你與我同在，你的杖，你的竿都安慰我」，吐露心情。

對於自己兩部電影「離奇消失」，黃秋生先前也淡定回應：「不關我的事啦，你們高興就好啦。」表示自己現在是「藝術家，不是藝人」，還補一句：「以後如果想看我的電影，可能要出國才看得到了。」

