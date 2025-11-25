金像電12月大單出貨飆漲停 高盛上修目標價

AI伺服器需求強勁，加上AWS Trainium 3即將在12月開始出貨，市佔有望攀升，PBC大廠金像電（2368）今（25）日獲買盤湧入，以594元鎖住漲停並創新天價，本月累計漲幅已逼近3成。日前高盛更看好金像電AI ASIC相關大單持續進帳，給予「買進」評級、目標價由700元調升至725元。

AWS Trainium 3大單爆發 12月開始出貨

金像電在AI伺服器領域的市占有望持續攀升。最受關注是亞馬遜的AWS Trainium 3即將在12月開始出貨。

廣告 廣告

儘管部分投資人擔心供應鏈可能存在問題，造成Trainium 3出貨延遲，但高盛調查顯示，相關的CCL與PCB材料將於12月開始小量出貨，預計2026年3月至4月之間大量出貨。

此舉有望讓金像電在AWS Trainium 3的市占率進一步提升。相較於Trainium 2高達50％市占率，Trainium 3市占率有望提高至60％至70％。高盛更分析，由於Trainium 3使用了HVLP 4銅箔，預期每顆晶片的PCB金額貢獻將較前代提升20％以上，甚至比市場原先預估的貢獻值高出超過40％。

Google訂單入袋 2大巨頭地位確立

除了AWS Trainium 3訂單，金像電也被高盛點名為Google TPU板卡的關鍵供應商。高盛估計，金像電在2026年TPU板卡的市占率將不低於20%。這顯示金像電在2大AI巨頭的供應鏈中，已確立關鍵地位。

財報鍍金又募百億 迎下一波成長

另一方面，金像電的亮眼財報，是支撐股價上攻的紮實基礎。第三季單季營收176.8億元，稅後純益為32.29億元，每股賺（EPS）6.53元，累計前三季EPS達13.61元，皆改寫新高。

因應爆炸性的AI需求成長，金像電也同步通過資本支出，包括斥資72億元重建舊廠及添購新設備、砸13億元擴建國廠二期。金像電同時公告發行國內第3次無擔保轉換公司債，募資超過101億元。這些資金將用於購置土地、興建廠房、採購設備、償還銀行借款及充實營運資金，全力衝刺AI商機。