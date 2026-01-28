金價上不封頂？飆破5,189鎂天價 台銀黃金王子曝「關鍵後市」

財經中心／師瑞德報導

國際金價受川普貿易戰言論與避險需求激勵，昨飆破5,189美元創歷史天價 。法興銀行更喊出上看6,000美元目標 。台銀「黃金王子」楊天立看好長線多頭，但RSI指標過熱恐有技術性回檔，建議投資人採分批佈局。全台掀淘金熱，黃金存摺戶數破500萬，連台銀總座都嘆「賣太早」。（AI製圖）

國際金價屢創新高，27日更一度衝破5,189美元大關，改寫歷史新天價 。面對這波驚人的漲勢，素有「黃金王子」之稱的臺灣銀行貴金屬部經理楊天立，28日在立法院財政委員會備詢時深入剖析後市。他指出，在全球地緣政治動盪與避險情緒推升下，黃金長線多頭趨勢確立。國際機構甚至喊出6,000美元的目標價 ，但也示警短線漲幅已大，技術指標出現過熱訊號，投資人應留意追高風險。

川普點火貿易戰 金價飆破5,188美元

這波金價飆漲的導火線，主要來自於美國政經局勢的不確定性。美國總統川普昨日在社交平台上重砲抨擊韓國國會，並宣布將韓國汽車、藥品及木材關稅調高至25%，引發市場對於貿易戰升級的劇烈擔憂 。加上川普公開表態贊同「弱勢美元」，導致美元指數應聲下挫至95.551，進一步為金價提供強勁支撐 。

根據臺銀的「國際金市日報」數據，雪梨金市在避險買盤湧入下，昨日金價突破5,100美元關卡後加速上行，最終收在5,188.95美元的歷史新高，單日漲幅高達3.48% 。

機構看好衝上6,000美元 惟技術面過熱需謹慎

針對投資人最關心的後市展望，長線而言，黃金仍是極佳的資產配置。法國興業銀行的最新報告指出，隨著避險基金持倉量創下歷史新高，加上黃金ETF過去8週大量流入，投資需求強勁，該行已將黃金預期價格從5,000美元上調至6,000美元，認為仍有上漲空間 。

然而，雖然大方向看多，但短線不宜過度追價。從技術分析角度來看，目前黃金的5日相對強弱指數（RSI）已高達99.39，顯示市場處於極度超買狀態 ，短線乖離率過大，隨時可能面臨獲利了結的賣壓與技術性修正 。此外，相較於黃金，白銀近期漲幅更甚，金銀比創下2013年以來新低，部分工業需求甚至開始尋求替代品，這也暗示貴金屬市場短線可能出現過熱警訊。

全台瘋黃金存摺 台銀總座嘆「千金難買早知道」

這股「淘金熱」也真實反映在國內的投資數據上。臺銀總經理施瑪莉在接受立委羅明才質詢時透露，目前全台黃金存摺開戶數已突破500萬大關，光是臺銀自家客戶就超過70萬戶，顯示「藏金於民」已成趨勢。

有趣的是，面對金價站上5,000美元大關，連銀行高層也難掩遺憾。臺灣銀行總經理施瑪莉自爆，她早在金價每盎司1,270美元時就定期定額進場，獲利雖豐，但在漲到1,600多美元時就選擇獲利了結。對照如今金價翻倍再翻倍，她不禁感嘆「很後悔，賣太早了」，這番「千金難買早知道」的真情流露，也成為嚴肅財經質詢中的一段插曲。

考量到本週還有美國聯準會（FOMC）利率決策會議，市場普遍預期維持利率不變，觀望氣氛可能升溫 。因此，對於想要參與這波長線多頭行情的投資人，最穩健的策略仍是採取「分批佈局」或「定期定額」的方式，既能分散短線回檔的風險，也能掌握黃金長線保值與增值的潛力。

