金價上看6000美元！「數位黃金」穩定幣紅什麼？連臺銀都投入
2026開年不到一個月，國際金價強勢已突破每盎司5500美元新高，引爆全球避險資金狂潮。然而，這波漲勢背後正醞釀著結構性轉變：投資人目光從傳統銀樓與黃金存摺，逐漸多元化，具備高流動性的數位黃金代幣就是一例。
2026年甫開春，全球金融市場便迎來震撼彈。美國時間1/26之後，國際黃金價格陸續突破每盎司5000、5100美元大關，再度刷新歷史紀錄！至今（29）日已衝破5500美元新天價。
這波凌厲的漲勢來自一連串全球地緣政治的動盪。包括從北極圈格陵蘭的資源爭奪、南美委內瑞拉的動盪，到中東地區從未停歇的戰火，地緣政治風險的結構性上升，讓黃金「亂世之王」的地位堅不可摧。與此同時，美元疲軟與通膨陰影未散，更加速了資金逃離法幣體系，湧向實體資產。
華爾街對此看法更為激進。法興銀行大膽預測，5100 美元只是中繼站，2026年底前，金價有望挑戰每盎司6000美元；摩根士丹利也上修到5700美元的目標價。然而，以黃金為主題的投資效應也從實體外溢到數位資產，代幣化黃金（Tokenized Gold）正成為市場新寵兒。
什麼是XAUT？區塊鏈上的「真金白銀」
在眾多黃金代幣中，由全球最大穩定幣發行商Tether所推出的Tether Gold（代號：XAUT），成為新一波市場領頭羊。
對於不熟悉加密貨幣的讀者來說，可以將XAUT想像成「區塊鏈上的黃金存摺」。它的運作邏輯簡單：每一枚XAUT代幣，都與一盎司的實體黃金1：1掛鉤。
Tether公司將對應的實體金條，儲存在以安全與中立著稱的瑞士金庫中，且這些金條均符合倫敦金銀市場協會（LBMA）的合格交割標準。這意味著，當你持有一枚XAUT，你在瑞士的金庫裡就擁有一盎司屬於你的黃金，既享有實體資產的保值性，又具備數位貨幣24小時全球流通、交易門檻極低的鏈上流動性優勢，幣價與國際金價直接連動。
代幣化黃金市值衝破50億元，Tether儲備不輸給主權國家
隨著金價飆漲，代幣化黃金的總市值在2026年1月攀升至52.5億美元的新高。其中，XAUT雖然面臨PAXG（Pax Gold，註）、KAU（Kinesis Gold）等後起之秀的競爭，市占率從2025年的60%滑落至50％左右，但仍以約26億美元的市值穩居龍頭。（註：Pax Gold由美國 Paxos Trust Company 發行，受紐約州金融服務部門NYDFS監管，黃金存放在專業金庫如 Brink's，並每月接受審計以確保透明。）
更驚人的是其背後的「含金量」。根據最新審計報告，截至 2025 年底，Tether持有超過52萬盎司的黃金儲備。倒回2025 年第四季，Tether一口氣增加了約27公噸的黃金曝險。
Tether執行長Paolo Ardoino直言，該公司的黃金持有規模已能與部分主權國家並駕齊驅。這顯示出XAUT已不僅是散戶的投資工具，更開始承載機構級別的資金避險需求。
然而，對於台灣投資人而言，究竟該買實體黃金、黃金ETF，還是嘗試XAUT？
投資停看聽：XAUT、實體黃金與ETF超級比一比
交易時間
24小時全年無休
需配合銀樓/銀行營業時間
需配合股市開盤時間
持有成本
僅需支付鏈上交易手續費 （Gas Fee），無管理費
需自行負擔保管風險或租保險箱費用
每年需支付內扣管理費 （約0.4％）
流動性
高（區塊鏈全球流通）
低 （需至特定地點鑑定回收）
高（股票市場）
入手門檻
極低（可購買 0.000001 枚）
高 （最小單位通常以錢／克計算）
中（需購買一股）
兌換實體
門檻極高（需湊滿430枚代幣）
即時擁有
不可兌換（僅持有紙上權益）
投資 XAUT 的三大注意事項：
然而，投資代幣化黃金之前仍需注意以下三大風險：
一、實體贖回的「富人門檻」：
雖然 XAUT 強調1：1掛鉤，但若想將代幣換成瑞士金庫裡的實體金條，你需要持有整整一條400盎司的金條量（加上手續費，Tether 要求最低贖回量為430枚代幣）。以金價5500美元計算，5500乘上430，這代表你需要擁有超過236.5萬美元（逾新台幣7300 萬元） 的資金實力才能申請贖回。對於一般散戶來說，XAUT更適合作為賺取價差或數位避險的工具，而非提領實體的管道。
二、保存風險：
XAUT跟其他數位資產一樣，存放在數位錢包中，投資人需妥善保管自己的私鑰或助記詞。若遭到駭客攻擊或遺失密碼，資產可能無法找回。
三、平台合規性：
購買加密貨幣資產，選擇合規的交易所至關重要。
台灣投資管道：HOYA BIT 與 XREX 提供新台幣出入金
過去投資人想買XAUT，往往需要到海外交易所，面臨語言隔閡與匯率風險。如今，台灣本土已有通過金管會洗錢防制聲明的合規交易所上架XAUT，讓投資變得更親民。
XREX交易所：
XREX主打跨境支付與普惠金融，對於XAUT的支援相當完善。投資人完成實名驗證後，可直接用新台幣買賣XAUT。XREX 更提供了「網格交易機器人」功能，讓投資人能在金價震盪時自動低買高賣，並支援XAUT的抵押借貸，增加了資產運用的靈活性。
HOYA BIT 交易所：
作為台灣新興的合規交易所，HOYA BIT強調直觀、友善的使用者介面，適合加密貨幣新手。該平台同樣上架了XAUT，提供投資人另一個使用台幣直接參與國際金價行情的安全管道。
值得注意的是，台灣傳統金融業也並未在這場 RWA（現實世界資產）代幣化的浪潮中缺席。只是，不同於Tether直接讓散戶「繞過銀行」直接持有黃金，也就是B2C，臺灣銀行選擇更為穩健、專注於基礎建設升級的「B2B 聯盟鏈」。
臺銀積極主導黃金化代幣，解決機構間的摩擦成本痛點
黃金本身是最原始的去中心化資產，但過去30年流行的「黃金存摺」，卻讓投資人將保管權完全交給了銀行。這種中心化的模式隱藏著巨大的B2B痛點：全台95％的銀行黃金源自臺銀，但銀行間的交易缺乏即時交割機制，跨行對帳、實體調撥以及高昂的保全運費等，這些「後台」的摩擦成本，最終往往轉嫁給消費者。
為了解決上述問題，臺灣銀行在2025年攜手土地銀行、華南銀行、彰化銀行、上海商銀、台企銀、永豐銀行、中信銀行及將來銀行等八家金融機構，啟動了台灣金融史上規模最大的「貴金屬 RWA代幣化跨行應用實證」。
臺銀貴金屬部經理楊天立指出，這項計畫採用創新的「雙層式架構」：
一、底層（B2B 聯盟鏈）：各銀行間透過區塊鏈技術，將黃金代幣化進行即時清算與交割。這打破了機構間的資訊孤島，讓黃金調撥像傳送 Email 一樣快速且透明。
二、表層（B2C 用戶端）：一般民眾前端仍維持熟悉的黃金存摺介面，不需要學習複雜的區塊鏈操作。
但在後端技術賦能下，未來將能實現「跨行實體提領」的無縫接軌，甚至出現黃金「流動性質押（Staking）」賺取利息的創新可能。這意味著，我們未來存在存摺裡的黃金，未來也可能被活化為有息資產，只是，無論那天是否會來臨，黃金數位化的趨勢正銳不可擋。
