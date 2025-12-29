金價今年大漲71% 這3種貴金屬價格更猛至少飆1倍

繼黃金價格上漲之後，其他貴金屬，如白銀、鉑金和鈀金，也紛紛走高。（圖片來源／pixabay）

《CNN》報導指出，紐約黃金期貨今年來飆漲近71%，即將創下46年來最佳年度漲幅。上一次金價如此強勁正值1979年吉米卡特擔任總統，當時曾爆發中東危機，通貨膨脹飆升，美國也深陷能源危機。

黃金迎來1979年以來表現最佳的一年

如今，川普總統的關稅政策扭曲國際貿易，俄羅斯與烏克蘭的戰爭打了約4年，愈演愈烈，以色列和伊朗之間衝突不斷，美國仍在委內瑞拉海岸附近攔截扣押油輪。在充滿不確定因素的時期，投資人紛紛轉向黃金等貴金屬避險資產。

黃金被視為一種韌性投資，投資者看好這種貴金屬即使在危機、通膨飆升或貨幣貶值的情況下也能保值。

世界黃金協會（WGC）的高級市場策略師卡瓦托尼（Joe Cavaton）表示：「不確定因素仍然是全球經濟的一個顯著特徵。在這種環境下，黃金作為一種戰略多元化工具和穩定來源，其吸引力與日俱增。」

本周，黃金價格飆破每盎司4,500美元，才在幾個月前，金價首次突破3,000美元。金價再創歷史新高，以台幣計算一兩黃金已經來到17.7萬，白銀和鉑金也同樣刷新歷史紀錄。儘管一些投資認為，黃金的缺點在於它不像債券那樣能產生收益。但當聯準會（Fed）過去幾個月一樣降低利率時，公債殖利率往往會下降，使黃金更具吸引力。

白銀期貨價格今年飆升幅度驚人達到146%

今年年初，黃金期貨價格約為每盎司2,640美元。本周，金價突破每盎司4500美元，改寫歷史新高。摩根大通分析師預計，到2026年，金價將超過每盎司5,000美元。

今年以來，黃金價格大漲71%，遠超美股標普500指數同期18%的漲幅。而2024年，黃金期貨價格上漲27%，而標普500指數上漲24%。

繼黃金價格上漲之後，其他貴金屬，如白銀、鉑金和鈀金，也紛紛走高。今年以來，白銀期貨價格飆升幅度驚人達到146%，鉑金期貨價格飆漲近150%，鈀金期貨價格大漲100%。

市場預期聯準會將在2026年降息，支撐金價上漲。美元走軟也推高金價，因為這使得國際投資者購買黃金的成本相對降低。

美元走軟、預期Fed降息推高金價

金價上漲使黃金珠寶商和黃金首飾擁有者受益。黃金熱潮並非僅源自美國人在好市多（Costco）搶購金條，各國也都在大量購入黃金。

黃金價格上漲的背後推手，是各國央行增持黃金的推動，其中以中國人民銀行（央行）為首。

據貨幣研究協會（Currency Research Associates）執行長林達爾（Ulf Lindahl）指出，中國央行增持黃金的主要原因是降低對美國資產（如美國國債和美元）的依賴。

世界黃金協會的數據顯示，過去三年，全球各國央行每年增持的黃金數量均超過1,000噸，而此前10年平均每年僅增持400至500噸之間。

