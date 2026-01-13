金價再創天價！黃博館鎮館之寶飆破10.38億

新北市黃金博物館昨日傳出驚人消息，館內著名的「大金磚」市值突破10億3805萬元，創下進館以來的最高價格紀錄。根據館方金價顯示器，1月12日每公克黃金價格達到4712元，使得這塊重達220.3公斤的鎮館之寶身價暴漲。

這是大金磚第二次站上10億元大關。上一次突破10億元門檻是在2025年12月25日聖誕節當天，當時每公克金價為4594元，市值約為10.12億元。僅僅相隔19天，金價再度飆升，帶動大金磚價值增加超過2600萬元。

黃金博物館表示，這塊大金磚是2004年由中央銀行外借給當時的台北縣政府，並由中央造幣廠熔鑄而成。當年的市價僅約9700萬元，經過22年時間，其價值已經翻漲超過10倍。該金磚曾經獲得金氏世界紀錄認證為全球最大金磚，不過這項紀錄在2005年被日本靜岡縣伊豆市土肥金山重達250公斤的金磚超越。

近期金價飆漲的主要原因與國際局勢密切相關。伊朗國內爆發大規模反政府抗議活動，當局實施斷網並進行血腥鎮壓，據報導死亡人數已達數千人。部分城市出現失控跡象，民眾持續抗爭。美國總統川普已在社交媒體表示，美國準備協助伊朗爭取自由，據悉川普政府正在研究軍事干預方案，包括對伊朗軍事設施進行大規模空襲的可能性。

隨著中東局勢持續緊張，國際避險需求不斷升溫，分析師預期金價仍有上漲空間。黃金博物館的大金磚作為台灣重要的文化資產，其價值變化不僅反映金價走勢，更成為觀察國際政經情勢的特殊指標。

