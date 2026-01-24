金價再飆新高！四塊金磚就能在台北近郊買下一間房
國際金價23日（當地時間）盤中一度突破每盎司4,960美元，續創歷史新高，1月期貨收盤報4,976.20美元，單週暴漲8.5%。國內銀樓23日報價，每台錢高達19,700元、直逼2萬元，臺灣銀行掛出的最新售價，1公斤金磚要價508.31萬元，以目前新北市一間房屋約2,000萬元估算，四塊1公斤的金磚，就能在新北市買到一間房。
國際金價的最新報價，不僅是以美元計價的最大單週漲幅，就百分比而言也是自2020年3月新冠疫情封城市場恐慌以來的最大漲幅。美國總統川普（Donald Trump）的關稅威脅與地緣政治緊張，引發全球投資人瘋狂搶購黃金作為避險資產。
本月至今金價每盎司已上漲超過650美元，其中包含22日創紀錄的單日171.20美元漲幅。推動這波漲勢的原因，包括川普為了爭取格陵蘭而威脅對歐洲加徵關稅，以及市場對聯準會獨立性的高度擔憂。今年晚些時候交割的期貨價格甚至已經超過每盎司5,000美元。投資網站Capital.com資深市場分析師羅達（Kyle Rodda）表示,大量資金湧入貴金屬市場，背後原因是投資人對美國及其資產的信心動搖，且這種動搖可能是永久性的。他指出，現在開始有人以「破裂」這個詞來形容對美元資產的信心，而他不認為這是誇飾。
在黃金買家中，最看好後市的是那些擔心美元及其他主要貨幣走勢的人。他們搶購這種貴金屬作為價值儲存手段，希望藉此抵禦經濟衝擊。川普本月授權進入委內瑞拉廢黜強人馬杜洛（Nicolás Maduro），透過司法部調查向聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）施壓要求降息，並威脅若歐洲盟友不配合其對格陵蘭的追求將加徵額外關稅。臺灣銀行表示，川普宣布美國政府將對所有與伊朗進行貿易往來的國家加徵25%關稅，市場避險情緒復燃。
川普先前以關稅要脅歐洲八國在格陵蘭島議題讓步，引發歐洲各國不滿，揚言要拋售美元資產進行反制。美元23日對日圓、瑞士法郎等貨幣匯率下跌，本週早些時候曾因川普的關稅威脅大幅下挫。美元匯率的下滑加上美債價格的下跌，一度暗示全球投資人可能正撤出美國市場。週三在川普宣布「關於格陵蘭島未來協議的框架」並取消關稅後，緊張情勢有所緩解，儘管相關細節仍不明朗。川普不斷抨擊聯準會，以及提高委內瑞拉、伊朗地緣政治風險，也為所謂的美元「貶值交易」增添新動能。在此交易中，投資者紛紛拋售主權債券和貨幣，轉抱黃金等另類避險資產。
白銀現貨價也跟隨金價漲勢，盤中最高升至每盎司99.2美元，直逼100美元大關，但之後轉而走跌。臺灣銀行引述數據分析諮詢機構GlobalData最新報告指出，地緣政治不確定性與投資人避險需求持續推升貴金屬行情。黃金預估今年將上漲30%至45%，年底可望達到每盎司6,100至6,700美元，若避險情緒加劇，甚至可能挑戰7,000美元。白銀則因結構性供應缺口與能源轉型需求支撐，預期上漲90%至135%，年底價格可望達每盎司175至220美元。
高盛將2026年底的金價預測，由先前的每盎司4,900美元大幅調高到5,400美元，理由是散戶投資者與各國央行的需求加速。倫敦金銀市場協會（LBMA）也持類似看法，認為各國央行將持續擺脫對美元的依賴，金價將突破每盎司5,000美元。中國工商銀行分析師更喊出每盎司7,150美元的天價，為目前市場上對金價的最高預測值。
