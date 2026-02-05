金價創新高後慘跌 專家籲：盤整尚未結束

國際金價於4日出現回調，現貨黃金下跌0.3%，至每盎司4924.89美元。（示意圖／翻攝自Pexel）





受美元強勢反彈及投資人獲利了結影響，國際金價於4日出現回調，現貨黃金下跌0.3%，至每盎司4924.89美元。市場分析指出，金價自1月底創下歷史新高後，目前仍處於劇烈波動後的盤整階段。

根據外媒《路透社》報導，截至美國東部時間下午1時31分，現貨黃金下跌0.3%至每盎司4924.89美元，此前盤中一度上漲3.1%，而3日金價更曾大漲5.9%。金價於1月29日創下每盎司5594.82美元的歷史新高後，隨即回落逾13%，成為近幾十年來最劇烈的拋售潮。

High Ridge Futures金屬交易主管梅格（David Meger）表示，「我們確實看到美元反彈，而美元的強勢給黃金帶來了一些壓力」，並補充道，市場仍處於從歷史高位獲利回吐的回調階段，而且盤整「尚未完全結束」。

此外，白銀4日上漲1.3%至每盎司86.08美元，雖較1月29日創下的121.64美元高點回落，但今年迄今漲幅仍超過20%；鉑金上漲0.6%至每盎司2221.76美元；鈀金則上漲1.3%至每盎司1756.18美元。

另外，伊朗與美國預計於6日舉行會談；美國總統川普也預計在4月訪中前，與中國國家主席習近平進行廣泛討論。分析師認為，隨著政府停擺結束及降息趨勢逐漸明朗，金價仍有機會重返高點。

