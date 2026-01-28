金價創新高！連「K金假牙」都來賣 客翻倍賺
記者黃智忠、吳繢杉／高雄報導
國際金價屢創新高，每盎司突破5000美元，就有民眾把拔下來的K金假牙都拿到銀樓變現，粗估他當時購入價約一千多塊，賣掉可以拿走四千六，等於翻了三、四倍！
一整盤亮閃閃誘人的金色，隨便一個金手鐲都能輕鬆換走一本千元大鈔，國際金價屢創新高，客人連「這一款」都拿來賣。
銀樓業者江老闆：「上個禮拜有一個客人，牙齒破損壞掉，有一個K金假牙想要賣。」
就是這一顆，放在檢測儀器真的有K金成分，換算下來大約0.8錢，拔下來賣也是翻倍漲價。
銀樓業者江老闆：「當初有點小傻眼，我也只能強裝鎮定跟他收購這樣，裝好新的K金牙齒以後，再把這個拿來變賣，他當初打這個K金假牙可能才1千多塊，現在算一算折下來，這個可以抵掉4600塊價格。」
黃金飆漲，全球瘋買，K金的身價也跟著水漲船高，金牙變現，不少網友開玩笑說，後悔以前嫌金牙難看，要開始盯著阿公阿嬤的嘴巴了，銀樓收購五花八門，近期連白銀都成為熱門。
銀樓業者江老闆：「銀價光是這4個月左右漲幅300%，上一年的135（元），直接翻漲到現在目前1錢，像這樣快500塊，滿神奇的一個銀，好像灰姑娘變成公主一樣，因為他在未來像AI產業，還有一些科技使用，還有電車的電池，都會用到很大量。」
貴金屬行情狂飆，民眾翻箱倒櫃，連K金牙齒都拿到銀樓變現，也算是在年終搶賺一波紅包。
更多三立新聞網報導
大票人不解「海帶為什麼要打結？」菜販揭3大主因
好市多將推4新制！一票大讚「美食區限會員進入」：早該這樣
中國遊客衝阿里山嗆五星旗插滿台灣 移民署出重手了
7旬夫妻靠3.2萬苦撐！打開冰箱剩過期豆腐 見退休夫呆坐「像走到盡頭」
其他人也在看
包給陳漢典1萬6禮金被嫌少！小S回1句「殺很深」 7.1萬人淚推太真實
藝人陳漢典與LuLu（黃路梓茵）於25日在台北文華東方酒店舉行盛大婚宴，席開70桌現場星光璀熠，幾乎半個演藝圈的大咖都到場祝賀。過去和陳漢典在《康熙來了》合作多年的小S先前就曾透露不會出席但會送上1萬6千元紅包祝賀，當時被調侃「好少」，她之後發自肺腑的一段話也因為這場婚禮再次被提起，就有網友大讚「這不就是大人世界最真實的樣子嗎」引發共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 176則留言
中國人不去日本玩 京都人笑開懷！卻苦了合掌村「陸客沒少還亂爬墳墓」
中國當局因為不滿日本首相高市早苗提倡「台灣有事論」，從觀光方面祭出手段，呼籲中國人不要去日本玩，就連春節期間也不要遊日本。據日本觀光單位數據指出，這兩個月中國客大幅減少45%，讓京都人笑開懷，不過著名觀光景點合掌村所在地白川鄉，卻是笑不出來，原因在於「陸客沒少，還搞破壞」。鏡報 ・ 1 小時前 ・ 56則留言
頂大生魂斷台64！小黃丟包他遭4車輾 高大成：垃圾
一名頂大25歲溫姓男子日前搭乘計程車時，與司機爆發衝突，遭對方丟包在台64快速道路上，最終遭四車輾斃身亡，法醫高大成受訪時就怒噴司機的行為，直言：「你有這麼垃圾嗎？」中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 140則留言
收到了！陳漢典曝小S超厚紅包 親寫「維持婚姻訣竅」：老婆生氣就表演小狗拉屎
Lulu（黃路梓茵）、陳漢典因主持《綜藝大集合》結緣，2人25日晚在台北文華東方酒店舉辦婚宴，而與陳漢典共同主持多年節目的小S，雖然沒有到場，但特別包了紅包，陳漢典今（28）日曬出紅包袋，可以看到上面的祝福、婚姻訣竅都非常有大S的風格。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 7則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 2 天前 ・ 8則留言
「起家厝」空20年決定出租！老夫妻為何想通？原來42坪3房能租5.5萬：免管事就能入帳｜好宅報報
根據內政部公布的資料，2024年下半年台灣的低度使用住宅戶數達91萬4,196戶，比率達9.79%，其中包括建商尚未售出的待售新成屋約10萬多戶，中古屋空屋總戶數約有80萬戶。之所以會有這麼多閒置不動產，預料有一大部分原因，是因為屋主選擇性閒置，在沒有財務需求的前提下，很多屋主寧可選擇空置也不願出租；但是在包租代管業興起後，這樣的狀況出現了改變。Yahoo房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 21則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 503則留言
新竹建商降價了！預售屋「主動找客戶」重簽約 專家：這群買家消失...硬撐也賣不掉
受到央行限貸令影響，房市呈現「量縮價緩跌」的態勢，許多早買預售屋的民眾眼睜睜看房價縮水，心裡淌血不止，近期新竹湖口王爺壟重劃區預售案傳出主動邀請已購客調降價格重新簽約，事實上這並非首例，之前台南善化也有建商主動退款給已購戶，市場讚嘆不已。Yahoo房地產編輯部 ・ 7 小時前 ・ 85則留言
還沒冷完！下波強冷空氣這天報到 「最冷時間曝光」恐達大陸冷氣團等級
氣象署表示，今（28）日受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。對此，氣象專家林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」分析未來天氣狀況，提醒「先濕後乾，短暫回暖，再轉濕冷！」三立新聞網 setn.com ・ 40 分鐘前 ・ 發表留言
歐陽娣娣才10歲「通告費領8萬」！余祥銓變臉怒吼不錄了：我都沒有過
歐陽龍與傅娟的小女兒歐陽娣娣近年追隨姊姊歐陽娜娜的步伐踏入演藝圈，星二代背景讓她的一舉一動皆是鎂光燈焦點。近日資深媒體人粘嫦鈺在節目上爆料歐陽龍與妻子曾帶著年僅10、11歲的小女兒歐陽娣娣一同上通告，且通告費是「三人各自計算」，就連最小的娣娣，也能單獨領到8萬元。這番話一出，讓在場的余祥銓瞬間崩潰，甚至脫口說出「我不想錄了」。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 47則留言
軍委指揮層徹底毀滅！張又俠涉洩核密遭捕 全軍沉默24小時疑造反
中共軍委副主席張又俠因洩核武機密、貪腐遭習近平整肅。網路指習清洗張後，全軍「沉默抵制」迫使習談判，張反要求習下台。華爾街日報披露張向美洩核武數據及收賄。導致解放軍高層指揮鏈真空，戰力重創。逾2000名軍官面臨處置，軍心動盪加劇，中共政局備受關注。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 85則留言
沈玉琳患血癌「結束4療程免骨髓移植」 預估復出時間曝光！
58歲「荒謬大師」沈玉琳去年7月驚傳病倒，隔月確診是血癌，第一時間住進內湖三總，後來轉院到台大。今(28日)他傳出好消息，透露剛完成第4個療程，醫生評估不需要做骨髓移植，可以回家過年，至於何時復出，大約是元宵節過後。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 25則留言
不是小腿！研究曝「身體1部位」越厚實越健康：萎縮就失能、短命
健康老化是重要議題，醫師黃軒表示，一個人只要臀部肌肉還在、力量還夠，身體通常也不差。一項大型研究發現，臀大肌越厚實的人，全身握力越好、身體衰弱指數越低。一旦臀肌萎縮，人跌倒、失能、慢性病的風險都會全面上升。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1則留言
苗栗一日遊｜來苗栗別再去南庄老街啦！通霄私藏路線大公開～秘境景點＋銅板小吃 一條路線全收
原來苗栗通霄藏著這麼完整的一日節奏！你能想像嗎？不用跑遠、也不用排滿行程，在同一個小鎮裡就能把「在地早餐、日式老場景、海岸線視野、輕量登高、夕陽收尾」一次收齊。這趟小編最意外的是，很多點根本走路或短程 […]民生頭條 ・ 1 天前 ・ 1則留言
從105→55公斤零復胖！小禎「雞肉減肥法」爆紅，學會1吃法真的會狂瘦
女明星小禎從初的105公斤一路瘦到55公斤，還能多年維持不復胖，她的減肥方法真的被問爆。不走極端挨餓路線，而是把「吃對蛋白質」做到極致，其中近期討論度最高的就是她親手做的「高蛋白雞肉乾」。不只方便、好女人我最大 ・ 8 小時前 ・ 18則留言
霍諾德徒手攀101引議！高大成逆風不挺 拿「2事舉例」轟：亂搞一場
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰徒手攀登台北101，引發全球高度關注，國際媒體爭相報導。在引起驚嘆的同時，知名法醫高大成逆風抨擊這類的行為是錯誤示範甚至引發模仿，痛斥「亂搞一場，這樣的事本來就不該被同意」。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 152則留言
蘇巧慧老公原來是《冠軍之路》導演！一球砸歪開啟緣分 網笑：故意的
即時中心／林韋慈報導近期民進黨新北市參選人蘇巧慧與丈夫、紀錄片《冠軍之路》導演龍男·以撒克·凡亞思（Isaac Fan-Ya-Si）首度同台受訪，引發網友熱議。許多人驚訝發現，原來他們是夫妻。民視 ・ 5 小時前 ・ 119則留言
新／新版新台幣將曝光？千元「4位小朋友畢業了」 央行上午10點揭曉
中央銀行將於今（27）日上午10時舉行記者會，由發行局局長鄧延達親自主持。值得注意的是，這場記者會的任務相當「魔幻」，央行預計將在現場同時說明「兩種新鈔」的相關資訊：一種是民眾下週過年要包紅包的「現行版新鈔」，另一種則是預計2028年才會問世、徹底改頭換面的「未來版新鈔」改版主題。這場集結了「現在」與「未來」的貨幣大秀，預計將揭開新台幣全面改版後的規劃藍圖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 173則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3則留言