金價創新高！連「K金假牙」都來賣 客翻倍賺

記者黃智忠、吳繢杉／高雄報導

國際金價屢創新高，每盎司突破5000美元，就有民眾把拔下來的K金假牙都拿到銀樓變現，粗估他當時購入價約一千多塊，賣掉可以拿走四千六，等於翻了三、四倍！

銀樓各式各樣的金飾。

一整盤亮閃閃誘人的金色，隨便一個金手鐲都能輕鬆換走一本千元大鈔，國際金價屢創新高，客人連「這一款」都拿來賣。

銀樓業者江老闆：「上個禮拜有一個客人，牙齒破損壞掉，有一個K金假牙想要賣。」

有客人變賣K金假牙。

就是這一顆，放在檢測儀器真的有K金成分，換算下來大約0.8錢，拔下來賣也是翻倍漲價。

銀樓業者江老闆：「當初有點小傻眼，我也只能強裝鎮定跟他收購這樣，裝好新的K金牙齒以後，再把這個拿來變賣，他當初打這個K金假牙可能才1千多塊，現在算一算折下來，這個可以抵掉4600塊價格。」

黃金飆漲，全球瘋買，K金的身價也跟著水漲船高，金牙變現，不少網友開玩笑說，後悔以前嫌金牙難看，要開始盯著阿公阿嬤的嘴巴了，銀樓收購五花八門，近期連白銀都成為熱門。

銀樓業者江老闆：「銀價光是這4個月左右漲幅300%，上一年的135（元），直接翻漲到現在目前1錢，像這樣快500塊，滿神奇的一個銀，好像灰姑娘變成公主一樣，因為他在未來像AI產業，還有一些科技使用，還有電車的電池，都會用到很大量。」

白銀價格也屢創新高。

貴金屬行情狂飆，民眾翻箱倒櫃，連K金牙齒都拿到銀樓變現，也算是在年終搶賺一波紅包。

