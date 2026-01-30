金價創高後崩跌！台銀祭回饋可抽8萬元黃金存摺

國際金價漲勢火熱，國銀黃金存摺牌價同步飆升，台灣銀行黃金存摺買氣也趨熱絡。台灣銀行今（30）日宣布針對黃金存摺客戶舉辦抽獎活動，感謝民眾踴躍參與黃金存摺交易。不過，金價周四自歷史高點回落，上漲至每盎司逼近5600美元創新紀錄後，接著下跌多達6%至5100美元，創下去年10月以來最急劇的下滑，又迅速回彈至5400美元附近，短線波動加劇。

國際金價漲勢火熱。（圖/美聯社）

台灣銀行今日表示，為回饋黃金存摺客戶，特舉辦「黃金恆久遠、財富永流傳」抽獎活動，凡客戶於115年1月1日至115年4月30日活動期間內，其黃金存摺帳戶買進加回售累計達20公克者(新臺幣、美元及人民幣計價黃金存摺合併計算，以下同)該帳戶即可獲得1次抽獎機會，累計達40公克者可獲得2次抽獎機會，以此類推。

此外，台灣銀行為感謝民眾踴躍參與黃金存摺交易，於活動期間內首次在台灣銀行新開黃金存摺帳戶(不包含銷戶後重新開戶者)，並於黃金存摺帳戶買進累計達1公克者(新臺幣、美元及人民幣計價黃金存摺合併計算)，即符合新手好運獎抽獎資格。

台灣銀行今日表示，為回饋黃金存摺客戶，特舉辦「黃金恆久遠、財富永流傳」抽獎活動。（圖/資料照）

據台銀統計，整體黃金存摺開戶數約500萬戶，其中台銀約75萬戶。台銀貴金屬部經理楊天立指出，2025年在金價行情上漲時，投資人追逐現象顯著，買賣熱絡，尤其4、9、10、12月等月份，成長幅度達1至2倍，沒行情時交易量則明顯下滑。然而2026年1月，交易量沒有暴增，主因金價來到相當的高點，投資人出現猶豫心態，買賣人數近乎平衡，總交易量也沒有再現倍數成長。

至於金價未來走勢，楊天立日前在立院質詢時表示，目前全世界對於金價都非常看好，主因仍為避險需求，尤其以貴金屬來說，黃金及白銀過去曾被當作貨幣使用，因此當市場風險意識升高，會有些資金尋求避風港，購進黃金及白銀等貴金屬。惟楊天立也表示，短期內黃金漲非常大，投資人也要留意風險。

台灣銀行此次舉辦抽獎活動共計100個幸運好禮，除了最大獎80,000元黃金存摺1名，頭獎是價值30,000元的黃金存摺有3名；貳獎是價值15,000元黃金存摺共6名；參獎是價值5000元黃金存摺有10名；肆獎為價值2000元黃金存摺30名。

※免責聲明：本文並非投資建議，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

