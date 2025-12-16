金價創高後整理！這兩國因需求疲弱成隱憂

[Newtalk新聞] 市場受到美元指數持續走弱影響，加上市場對於人工智慧熱潮的疑慮升溫，亞股普遍承壓下跌，資金流入金市，激勵金價震盪走高至 4,349 美元後，壓回至 4,343 美元附近波動。截至今天(16日)下午1點前，黃金交易價來到4,290.275(盎司／美元)。

《路透社》報導，印度國內金價折價在前週進一步擴大到每英兩34美元，儘管正值婚禮旺季，需求仍因金價位於高檔而下滑，當地珠寶商指出民眾不願意在金價如此高的情況下購買黃金，此外在全球最大黃金消費國中國大陸同樣因金價高漲而使實體需求偏弱，且由於近期增值稅的調整進一步推高珠寶商成本，對零售需求造成更大壓力。

台銀表示，金價先延續日間走勢上漲至 4,350 美元，後隨美元 指數反彈，金價拉回至 4,335 美元，隨著歐元區公布 10 月工業生產月增 0.8%， 高於前值的 0.2%，與預期相符，歐元兌美元走強，金價反彈至 4,348 美元， 後於 4,335-4,348 美元之間震盪，稍晚美國公布 12 月紐約州製造業調查指數 為-3.9，不如預期的 10 及前值 18.7，然對未來 6 個月的預期指數由前值 19.1 上升至 35.7，顯示儘管短期需求疲軟，但中期景氣相對樂觀，金價壓回至 4,303 美元附近整理，最後報價 4,302.19 美元。

