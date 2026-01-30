金價創高掀變現潮！趁高點賣要留意 超過「這金額」就得報綜所稅

國際金價持續飆漲，民間掀起一股舊金換新金、黃金換現金的熱潮。路透社資料照



國際金價近來持續走高，一度攻破每盎司5,500美元，就連銀樓牌價也不斷刷新紀錄！以民眾熟悉的計價方式來看，若想到銀樓購買金飾或金條，每錢價格已動輒新台幣2萬元以上。銀樓業者透露，近期確實有不少民眾趁高檔整理家中金飾，或拿「舊金換新金」，甚至直接到銀樓變現。不過，許多人誤以為把黃金換成現金屬於私下交易，沒有課稅問題，財政部官員提醒，實務上仍須留意相關稅務規定，金價愈高，被認定的所得恐隨之增加。

金價飆升引發變現潮 網傳「賣金課稅6%」掀熱議

銀樓業者指出，受到地緣政治等因素影響，國際金價自2024年起一路走高，當時每盎司約3,500美元，如今已站穩5,200美元以上，反映到實體市場，民眾購買金飾或金條的價格明顯墊高。隨著農曆新年將至，不少家庭開始盤點資產，也帶動一波黃金變現潮。

不過，近期市場傳出「賣黃金就要被課6％稅金」，讓不少婆婆媽媽在舊換新或變現時，忍不住向銀樓詢問，為何出售黃金要課稅，甚至擔心連單純舊換新也會受到影響，網路上更出現「萬萬稅」的質疑聲浪。

國際金價持續飆漲，已經站穩每盎司5200美元，國內銀樓的牌價也屢創新高，到2026年1月26日當天，每錢的購入價格飄破2萬元。徐筱嵐攝

年售累計逾7.7萬才須申報 舉證原始成本可免稅

對此，財政部官員受訪時說明，個人出售實體黃金，包括金條、金飾、金塊等，其所得稅規定並非近年新法。依現行規定，民眾偶爾出售實體黃金，原則上會被視為「一時貿易所得」，若全年出售金額累計未超過7.7萬元，可免納所得稅；一旦超過免稅門檻，超過部分須以「出售價格的6％」認定所得，併入個人當年度綜合所得稅申報，並適用5％至40％的累進稅率。

官員進一步解釋，稅法採行「售價6％」作為計算基礎，主因在於不少民眾購買黃金多為數十年前，實務上難以舉證原始成本，因此才以推計所得方式課稅。若民眾能提出購買憑證，並證明實際出售為虧損，則可不必課稅，也提醒購買或出售黃金時，務必妥善保存相關單據，以利日後申報。

官員也舉例，老陳因臨時有資金需求，今年出售手中金條給銀樓，成交價為150萬元，由於當初未保留購買憑證，符合一時貿易所得的認定方式，依法須以出售價格的6％計算所得。換算下來，150萬元乘以6％，認定所得為9萬元，由於已超過一時貿易所得免稅門檻7.7萬元，該筆9萬元須併入老陳當年度的個人綜合所得稅申報。

受到地緣政治影響，民眾避險需求升溫，推升國際金價持續飆漲。李政龍攝

虧損可免稅 頻繁買賣恐改列「營利所得」課稅

不過，官員也強調，所謂「認定所得9萬元」，並非代表須繳納9萬元稅金，而是併入個人所得後，與薪資、利息等其他收入合併計算，再扣除免稅額及各項扣除額後，依適用稅率課稅，實際稅負仍須視個人整體所得狀況而定。

至於課稅時點，官員指出，是以「出售完成的年度」為準，單純持有或購買黃金階段，並不涉及稅負問題。由於免稅額屬於綜合所得稅共用額度，若本身屬高所得族群，即使僅出售少量黃金，也可能因併入後超過免稅額而產生稅負；反之，若能證明出售實際虧損，則不會被課稅。

此外，官員也補充，若民眾買賣黃金過於頻繁，恐被認定為以營利為目的的經常性交易，須辦理稅籍登記，相關所得將改列營利所得課稅，稅負計算方式也會有所不同。

