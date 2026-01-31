金價創40年來最大單日跌幅 外媒指原因

黃金示意圖。李政龍攝



美國總統川普週五（1/30）提名新聯準會（Fed）主席人選華許（Kevin Warsh），市場解讀其立場偏向鷹派，美元指數走穩，而以美元計價的金屬價格也同步暴跌，黃金價格一度重挫逾12%，創40年來最大單日跌幅，白銀期貨價格則暴跌逾30%，創下1980年3月以來單日最低。

由於市場預期華許將穩定美元、降低持續走低風險，投資人選擇在近期高點後加速獲利了結，貴金屬市場拋售潮持續加劇，近日屢屢突破天價的貴金屬大幅下跌。

根據路透社報導，川普選定華許接棒聯準會Fed主席後，市場解讀其立場偏向鷹派，使先前對激進降息的期待降溫，美元指數走穩，以美元計價的金屬價格同步暴跌。分析指出，美元走強讓非美元的投資人承受更高成本，也觸發量化基金的賣出訊號，加速市場修正。

根據彭博社報導，華僑銀行（OCBC）外匯策略師Christopher Wong指出，金價走勢印證「暴漲暴跌」，回調早已在所難免，如同市場一直在等待的，用來平息之前的拋物線式上漲。德國商業銀行分析師則指，這次回調表明市場參與者只是在等待價格快速上漲後獲利了結的機會。

國際黃金現貨價在台灣時間週六（1/31）凌晨3時左右來到每盎司4883.62美元，跌幅達9.5%。美國2月黃金期貨價格為每盎司4745.1美元，跌幅11.4%。現貨白銀價則是一度跌至每盎司77.72美元，創下1982年來最大單日跌幅，隨後稍微回升至每盎司83.99美元，跌幅27.7%。現貨鉑金跌至每盎司2125美元，跌幅19.18%。鈀金則是大跌15.7%，來到每盎司1682美元。

