金價卡位4200大關！美元反彈施壓 全球避險潮再來原因曝

[Newtalk新聞] 黃金市場受惠美元指數開盤走軟，出現技術性反彈並突破 5 日均線(約4,207 美元)，但市場在重大數據公布前觀望氣氛濃厚，多頭缺乏進一步推升動能，導致盤勢呈現上有壓、下有撐之格局，金價於 4,205〜4,218 美元之間波動。截至今天(9日)黃金交易價來到4179（盎司／美元）。

台銀表示，歐洲央行執委 Isabel Schnabel 受訪時對歐元區的經濟成長持樂觀態度，同時對市場預期歐洲央行下一步利率調整，將採取升息的看法表達贊同，並認為歐央行可能在 12月18日的會議中調高經濟成長預測，偏鷹言論提振歐元兌美元，然市場預期聯準會對明年貨幣政策路徑保持謹慎，美元指數反彈上行，迫使金價回落至4,200美元下方，並於4,176〜4,196美元區間逐步收斂，最後報價4,188.59美元。

全球再掀避險潮

道富銀行在2026年黃金展望中指出，全球債務於2025年中升至340兆美元，政府占比創下30%新高，龐大債務與通膨壓力推升長期利率，使黃金成為對抗貨幣貶值與利率風險的避險工具。

廣告 廣告

道富銀行也指出，美股與美債相關性仍處歷史高檔，投資組合分散效果受限，凸顯黃金在資產配置中的防禦腳色。另一方面，黃金ETF歷經四年淨流出後，於2025年重現需求回升，推動金融價格並收緊實體供需，市場預期2026年仍有進一步上行空間。

資料來源：kitco.com、台銀金市日報

查看原文

更多Newtalk新聞報導

日央行下周升息味濃 股債金掀「三殺」格局？ 阮慕驊直指3點：美日達共識下的安排

專家看盤》台股強攻28000！電子休兵、中小型股點火、起飆個股名單曝光