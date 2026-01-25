金價叩關5000美元續飆？ 分析師：年底挑戰7000美元
美元走貶，以及美國聯準會（Fed）降息預期等利多帶動下，黃金在突破每盎司4900美元後，距離5000美元大關僅剩一步之遙。國內銀樓23日報價，每台錢直逼2萬元，臺灣銀行掛出的最新售價，1公斤金磚要價508.31萬元，以目前新北市一間約2000萬元的房屋估算，四塊金磚就能在新北市買到一間房。
美元指數下滑0.87％，使以美元計價的黃金對海外買家來說相對具有吸引力。黃金現貨23日尾盤攀升到每盎司4976.49元；二月黃金期貨上漲1.35％，收在每盎4979.7美元的歷史新高。
臺銀23日引述數據分析諮詢機構GlobalData報告指出，黃金預估今年將上漲30至45％，年底可望達到每盎司6100至6700美元，若避險情緒加劇，甚至可能挑戰7000美元；白銀則因結構性供應缺口與能源轉型需求支撐，預期上漲90％至135％，年底價格可望達每盎司175至220美元。
此外，全球股市估值居高不下，促使資金轉向黃金避險。以目前美股估值水準，僅次於2000年網路泡沫破裂前的高點。科技股高度集中在少數巨頭，如輝達、亞馬遜，使市場對風險的警覺升高，更積極降低美元部位，，進一步強化黃金的吸引力。
因應散戶投資者與各國央行的需求加速，高盛也將2026年底的金價預測，由先前的每盎司4900美元，調高到5400美元。倫敦金銀市場協會（LBMA）認為各國央行將持續擺脫對美元的依賴，金價將突破每盎司5000美元。
看更多 CTWANT 文章
霍諾德成功完成挑戰！徒手攀登台北101 僅花1小時31分
忍了17年！人妻初二被逼回婆婆娘家 今年老公「1句話」力挺老婆
阿公行動不便NET店員當「人體拐杖」陪全程 萬人被暖哭：一定要加薪
其他人也在看
銀樓黃金價格破2萬元天價！晚婚族3兩金飾貴31萬 半年月薪飛了
黃金瘋狂漲！今（26）日國際現貨黃金價格正式攻克每盎司 5,000 美元 心理大關，台灣銀樓飾金報價也首度見證歷史，每錢衝上 20,030 元，正式告別「萬元時代」，邁向「2 萬元」新里程碑。Yahoo股市 ・ 20 小時前 ・ 2則留言
金價愈漲愈敢買？黃金殺進年貨戰成電商新黑馬
國際金價逼近每盎司5,000美元…民報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
〈社論〉川普大棒，正在改寫長期穩定國際秩序
美國與歐盟近期因格陵蘭爭議而陷入二戰以來的最大外交危機，雖然川普總統最後承諾不會動用…中華日報 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
投資金銀不夠再加碼「銅條」？專家：當心「買得到、賣不出」
黃金與白銀價格屢創新高，大陸廣東省深圳市有業者瞄準這波趨勢，竟推出投資「銅條」，引發關注，但專家提醒，「銅條投資」並非成熟的投資體系，更多是「藉助大宗商品上漲敘事進行的概念炒作」，民眾須謹慎。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2則留言
不只台積電、科技業！2年14家台灣企業赴美 專家曝這4間上市公司都去了
台美關稅談判拍板定案，關稅確定調降為15%且不疊加，並獲得美國232條關稅優惠。但台灣企業需赴美投資2500億美元，政府再以信保方式提供2500億美元的企業授信額度。外界質疑評鉅額投資恐加速半導體產業外移，且護國神山台積電加大赴美投資恐變「美積電」。對此，財經專家、股人阿勳在臉書發文點出，其實台灣近2年已經有14間大企業赴美國德州投資，跟進的不只有科技......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 20則留言
唐綺陽星座運勢／雙魚「有望遇到金桃花」快把握機會！魔羯當心健康出狀況
五顆行星都在水瓶座，導致水瓶宮位震盪強烈，加上天王星即將正式順行，驟變可能突如其來，會有一些不按牌理出牌的事情發生。姊妹淘 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
避險需求、零售市場瘋狂搶購，現貨白銀上週五飆漲逾7%，突破100美元
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，白銀價格首次漲至每盎司100美元上方，避險需求激增和從上海到紐約零售市場的瘋狂搶購推動的炙熱行情進一步拉抬。現貨白銀價格上週五收漲7.22%，收報每盎司103.19美元，盤中漲幅一度達到7.40%，觸及每盎司103.37美元。該貴金屬繼2025年大幅翻漲之後，今年的漲幅也已接近40%。投資者對各種貴金屬的需在美國總統川普重返白宮的第一年激增，因貿易、地緣政治和貨幣政策上的不確定性日益加劇。對白銀可能被美國加徵關稅的擔憂掀起將其運往紐約的浪潮，最終在去年10月引發了倫敦市場史無前例的逼空行情。美歐關係的惡化令上週銀價的漲勢進一步擴大，旨在結束烏克蘭戰爭的最新努力未能突破也推波助瀾。聯準會獨立性面臨的挑戰也刺激了需求。與此同時，全球白銀市場已連續五年供不應求。價格上漲刺激了零售市場的搶購。在中國，投資者追捧白銀，將其視為黃金的平價替代品。美國白銀的搶購潮則令交易商應接不暇。一些機構此前已預測銀價將突破三位數。花旗集團在1月的一份研究報告中上調了近期預估，預料銀價將飆升至每盎司100美元，而金價的目標則在5,000美元。財訊快報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
內外資點讚聯發科 目標價最高至2000元
[NOWnews今日新聞]生成式AI浪潮推升雲端算力需求，雲端服務供應商擴大GPU佈局，也同步加快自研AIASIC腳步，具SoC設計、先進製程與系統整合能力的聯發科，被視為台廠中最有機會切入並受惠此一...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發表留言
2026金價看漲！黃金鑽石3折起挑選指南挑戰最低價 愛意與財運一次滿足
2026年開春，黃金價格再度創下歷史新高！隨著全球局勢愈發動盪，各國中央銀行正加速增加黃金儲備，將其視為對抗金融與地緣政治風險的關鍵資產，也讓金價持續走揚、後續仍看漲，不少人投資人已在找低點購入實惠黃金，想趁勢入手黃金當投資看過來，今年農曆春節適逢金馬年，緊接著就是西洋情人節，Yahoo購物中心期間限定推出招財鍊金術3折起，大膽挑戰近期黃金最低價，無論是想用年終獎金存第一桶金的小資族，或計畫在過年期間求婚、安太座的男士們，這篇「黃金鑽石挑選指南」帶你聰明把握優惠，讓愛意與財運一次滿足、面子裡子都賺飽！Yahoo好好買 ・ 22 小時前 ・ 1則留言
《國際金融》又創高！金價漲破5000美元 新天價預測出爐
【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】周一亞洲交易時間，黃金價格氣勢如虹，一舉飆破每盎司5,000美元大關，再創歷史新高。 在地緣政治緊張局勢籠罩下，投資人蜂湧搶進被視為避險天堂的黃金。目前，黃金現貨價格大漲1.36%，報每盎司5,050.29美元。2月期金漲1.35%，報每盎司5,047.00美元。 在持續的避險需求、美國放寬貨幣政策、各國央行大買，以及ETF投資熱潮等因素帶動下，黃金價格在2025年飆漲64%。今年以來，金價已經上漲超過16%。到2025年12月，中國央行已經連買黃金14個月。 Metals Focus董事Philip Newman表示，我們預期金價將進一步上漲。目前我們的預測顯示金價將在今年晚些時候升至約5,500美元高峰。隨著獲利了結賣壓出籠，市場可能出現週期性拉回，但我們預期每次拉回都是短暫的，且將伴隨著強大的買盤追捧。 目前市場面臨的地緣政治緊張局勢包括，美國與北約之間因格陵蘭問題鬧不和、烏克蘭和俄羅斯上周六會談後仍未達成協議，以及美國總統川普上周六警告加拿大如果堅持與中國達成貿易協議，他將對加拿大徵收100%關稅。 獨立分析師Ross Norman表示，我們預期今時報資訊 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
15檔營收創高股 笑迎金馬
台股農曆封關日進入最後倒數，要不要抱股過年成新議題。隨著台股頻創新高，市場抱股過年意願大增，看好金馬年即將啟動的年報發布行情，可望再度攪動多頭風雲，三大法人針對去（2025）年營收創歷史新高股偷偷展開布局，在法人撐腰下，看好由台達電（2308）領軍的15檔悍將，有機會去年獲利、股價兩頭賺。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
記憶體又爆漲100%！Q2繼續飆？「這8家台灣大廠」供應價有機會順風撈金
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導AI應用擴散帶動需求暴衝，記憶體市場再起波動。韓媒指出，NAND快閃記憶體龍頭三星電子今年第1季已把供應價格上調逾100%，且第...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 11則留言
今年前三周逾4萬人下車、績效反倒漲了一成 00929做了哪些調整？
[Newtalk新聞] 台股月配高股息ETF「始祖」00929（復華台灣科技優息）日前因配息不如預期，自 2024 年起紛紛出現投資人「下車潮」。據集保所集保戶股權分散統計，今年來至上周五（23日），減少了逾 4.4 萬名受益人。 不過，時間同樣截至上周五，00929 的績效倒漲了 9.52%，若將本月的配息 0.1 元加回去，含息績效達 10.07%，今年元月以來漲幅位居前段班。短短時間內，這檔ETF近期有哪些轉變？ 「真正出現轉折的時間點，是在去年 12 月」，分析師陳相州（股添樂）發表影片指出，00929 出現幾項非常大的更動： 一、成分股從 40 檔增為 50 檔，還納進台積電：此有效平滑了 00929 成分股佔整檔ETF權重的比例，有助於穩定長期績效表現，較不過度向某幾檔比重較大成分股傾斜，造成因單一個股波動劇烈，對指數產生過大影響，也增加「挑中飆股」機率。而納入台積電，則是因該公司符合 00929 指數篩選規則。（台積電的股息殖利率確實較低，但 00929 對股息殖利率較相關的規定僅有「刪除近三年股息殖利率較低的 10%」） 二、擴大指數選股範圍，納入 3 新興科技產業：新新頭殼 ・ 21 小時前 ・ 12則留言
不止昇達科！低軌衛星還有好貨可買？ 這檔「銅板股」CP值爆表
特斯拉執行長馬斯克旗下SpaceX，近期傳出因應Starlink衛星升級與數量快速擴張，正評估擴大對台釋單，並已低調來台密訪多家台系供應鏈。消息一出，低軌衛星題材迅速發酵，帶動昇達科、華通、啟碁、瀚荃、穩懋、元晶、燿華等低軌衛星概念股全面轉強。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 1則留言
南亞喊到95元！台塑三寶最新目標價曝光 記憶體、PCB需求火熱營運看旺
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導在記憶體、PCB市場暢旺帶動下，法人看好南亞（1303）未來獲利表現，如華南投顧就將其放在「買進」評級，預估今年EPS達6.01...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6則留言
台積電整理法人先落袋 台股站上3萬2千點再刷新高/台塑四寶集體點火 撐盤主角換傳產/日圓急飆甜甜價沒了 廣場協議2.0警報響？｜Yahoo財經掃描
美國最新經濟數據與企業財測訊號分歧，牽動市場情緒，讓資金在科技股與傳統類股間來回挪移，美股四大指數上周五漲跌互見，道瓊下跌0.58%、那斯達克小漲0.28%、標普500指數微升0.03%、費城半導體指數下挫1.21%；科技股方面，英特爾因財測不如預期重挫16.98%拖累晶片股氣氛，輝達受惠H200晶片相關消息激勵走揚1.53%，Netflix則在連跌後反彈3%，台積電ADR也同步跟著走揚0.38%。亞股方面走勢偏弱，日股下跌1.79%、韓股同樣下挫0.81%；港股幾乎收平盤，上證指數微幅走弱，市場觀望氣氛升溫。 回到台股，今(26)日加權指數小漲103.01點、收32,064.52點續寫新高，成交金額7,258.23億元；權王台積電(2330)震盪整理未能續攻，但傳產族群接棒，台塑四寶強勢接棒，其中三寶亮燈表態，南亞(1303)同步走揚，帶動傳產人氣回籠；電子股則以題材股撐場，面板、記憶體族群買氣熱，持續成為資金追逐焦點，推升大盤維持高檔震盪、人氣不墜。Yahoo財經編輯室 ・ 14 小時前 ・ 7則留言
《熱門族群》記憶體「解禁」掀漲停潮 南亞科、威剛創天價
【時報-台北電】美光股價續創高，DRAM大廠南亞科(2408)今早再創新天價。下游模組廠威剛(3260)也挾獲利創新高帶動股價漲停同步攀上史上新高。台系記憶體族群今日隨著買盤增溫，盤中聯袂大漲，晶豪科、旺宏(2337)攻頂相呼應。 旺宏今日正式「解禁」出關，強勢漲停。華邦電(2344)、十銓(4967)預計明天接棒，華邦電及十銓盤中也攻上漲停，助陣多頭勢力。 上周台系記憶體族群九檔陸續解禁，尤其上周五一口氣有四檔指標股解禁出關，但股價大幅震盪，今早隨著南亞科(2408)率先攻新高，晶豪科(3006)強勢漲停，力積電(6770)也重整旗鼓，下游模組廠威剛(3260)上周五逆勢上攻新高，今早再締歷史新高價。 今年所有記憶體價格均可望大漲，加上美光再創新天價，以及台系記憶體族群解禁出關後買盤續挺，上周五股價大幅震盪後，今由南亞科表態衝高。旺宏、力積電目前成交量分居第二及第三，南亞科居前十，股價攻高295元，漲逾8%。 上周三率先出關的千金股群聯(8299)今日也呈現開高走高。 旺宏處置至23日，今日正式出關。股價強勢漲停。將於周二下午召開法說會。 華邦電、十銓處置期間至今(26)日，周二即將時報資訊 ・ 20 小時前 ・ 2則留言
焦點股》記憶體行情火熱 旺宏、華邦電衝漲停
記憶體價格持續看漲，激勵解除處置的南亞科、旺宏（2337）、力積電（6770）及明天將出關的華邦電（2344）今續價量俱揚，南亞科盤中並奔達新高價，旺宏、華邦電則飆漲停。南亞科於23日結束處置出關，有外資法人給予南亞科「賣出」投資評等，認為2026年DDR4價格成長速度將明顯低於DDR5，DDR5為自由時報 ・ 21 小時前 ・ 2則留言
AI算力狂飆！光通訊族群3檔全面起飛 CPO商機爆發「這檔」單季EPS拚近一個股本
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導AI算力需求持續暴增，北美雲端服務大廠（CSP）加速擴建AI資料中心，推動運算架構由單機櫃邁向多機櫃，甚至跨資料中心的叢集...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
DRAM、NAND Flash合約價恐加倍
記憶體價格漲不停，三大原廠對2026年第一季DRAM與NAND Flash合約價的看法逐漸達成高度共識。產業界人士預期，第一季DRAM合約價漲幅約在60％～70％區間，NAND Flash則上看80％～100％，其中，NAND屬於落後補漲，幅度相對顯著。工商時報 ・ 4 小時前 ・ 1則留言