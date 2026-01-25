金價叩關5000美元續飆？ 分析師：年底挑戰7000美元

金價距離5000美元大關僅剩一步之遙。（圖／報系資料照）

美元走貶，以及美國聯準會（Fed）降息預期等利多帶動下，黃金在突破每盎司4900美元後，距離5000美元大關僅剩一步之遙。國內銀樓23日報價，每台錢直逼2萬元，臺灣銀行掛出的最新售價，1公斤金磚要價508.31萬元，以目前新北市一間約2000萬元的房屋估算，四塊金磚就能在新北市買到一間房。

美元指數下滑0.87％，使以美元計價的黃金對海外買家來說相對具有吸引力。黃金現貨23日尾盤攀升到每盎司4976.49元；二月黃金期貨上漲1.35％，收在每盎4979.7美元的歷史新高。

臺銀23日引述數據分析諮詢機構GlobalData報告指出，黃金預估今年將上漲30至45％，年底可望達到每盎司6100至6700美元，若避險情緒加劇，甚至可能挑戰7000美元；白銀則因結構性供應缺口與能源轉型需求支撐，預期上漲90％至135％，年底價格可望達每盎司175至220美元。

此外，全球股市估值居高不下，促使資金轉向黃金避險。以目前美股估值水準，僅次於2000年網路泡沫破裂前的高點。科技股高度集中在少數巨頭，如輝達、亞馬遜，使市場對風險的警覺升高，更積極降低美元部位，，進一步強化黃金的吸引力。

因應散戶投資者與各國央行的需求加速，高盛也將2026年底的金價預測，由先前的每盎司4900美元，調高到5400美元。倫敦金銀市場協會（LBMA）認為各國央行將持續擺脫對美元的依賴，金價將突破每盎司5000美元。

