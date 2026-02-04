金價多頭未死、泡沫將屆？市場多空分析一次看

要聞中心／綜合報導

國際金價近日劇烈震盪，直接牽動國內銀行黃金存摺牌價走勢。受到美國總統川普提名華許（Kevin Warsh）出任下屆聯準會（Fed）主席的「華許效應」衝擊，市場一度湧現賣壓，但在美印達成貿易協議及技術性買盤進駐下，金價於3日上演絕地大反攻，現貨金價重新站回每盎司4,900美元大關。台灣銀行黃金存摺賣出價也隨之波動，4日盤中一度來到每公克新台幣5,159元。

金價示意圖。（圖／路透社）

面對如此劇烈的波動，國際投行與國內金控對未來走向呈現「上看6,000」與「下探3,000」兩種截然不同的極端看法。

看法一：多頭未死，上看6,300美元

儘管短線遭遇亂流，多數機構仍堅持黃金的結構性多頭行情未變，認為回檔即是買點。 瑞銀（UBS）預測今年第三季末金價有望上看6,200美元；摩根大通（JPMorgan）更將年底目標價調高至6,300美元。

廣告 廣告

支撐理由：

1. 央行買盤強勁： 美銀（BoA）指出，中國央行持續購買黃金，目前黃金僅佔其外匯儲備的6.5%，遠低於全球平均的18%（部分歐洲國家甚至高達80%），顯示後續買盤空間仍大。

2. 地緣政治避險： 瑞銀數據顯示，在地緣政治衝擊後的6個月內，黃金平均漲幅接近10%，具備有效對沖特性。

3. 短空長多： 國泰世華銀行分析，央行買、利率降、地緣亂三大長線利多未變，建議投資人等待市場消化「華許效應」後，逢低布局。

看法二：泡沫將破，恐探3,000美元

相較於主流的樂觀情緒，花旗銀行（Citi）則發出了嚴厲的熊市警訊，認為金價漲勢已嚴重透支。

• 目標價位： 預計今年下半年壓力浮現，若進入熊市情境，金價可能暴跌至每盎司3,000美元；基準情境下2027年亦看回4,000美元。

• 看空理由：

1. 估值極端： 花旗全球大宗商品主管指出，目前全球對黃金的年度支出佔GDP比例升至0.7%（55年來新高），且價格完全脫離採礦業的邊際生產成本，形成資產泡沫。

2. 避險需求消退： 花旗預期俄烏衝突可能在2026年夏季前達成協議，且若美國經濟進入「金髮女孩」狀態（高成長、低通膨），將大幅削弱黃金的避險吸引力。

投資建議：分批操作，留意震盪

面對多空分歧，美銀預測今年金價將在4,000至5,500美元的大區間內劇烈波動，3%至7%的震幅恐成常態。

中信銀建議，除非市場重拾對美國財政的信任，否則長線支撐不變。技術面上，預期季線在4,420美元至4,500美元有較強力支撐，建議投資人採取「分批向下承接」的策略，以應對高度不確定的市場環境。

※本文並非投資建議，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

延伸閱讀

工作難找、物價飆漲！美消費者信心跌至11年半新低 川普政策遭質疑

去年物價指數CPI創5年新低 外食、租屋壓力仍然沉重

央行：投資人調整配置致金價漲 美債核心地位仍穩固