金價大怒神！暴衝後急殺近200美元 專家揭「關鍵變數」創46年來最狂紀錄

記者許雅惠／台北報導

國際金價雖急殺，但專家仍看好將寫下46年來最狂紀錄。圖為新北市蘆洲湧蓮寺金身觀音，身價已飆破12億（圖／資料照）

國際金價日前才剛刷新歷史高點，隨即遭遇市場獲利了結賣壓，價格急轉直下，一度失守每盎司 4,350 美元，寫下自 10 月 21 日以來最大單日跌幅。不過金價在 30 日美盤止跌回穩，反彈至每盎司 4,364.70 美元，今年以來的強勁漲勢，也寫下1979 年以來最佳年度表現。

獲利了結引爆震盪 市場目光再度轉向地緣政治

綜合《路透》（Reuters）與《Kitco News》報導，黃金在年末行情中強勢噴出，一舉衝上每盎司 4,549.71 美元的歷史新高，隨後引發大量獲利了結，金價短時間內重挫近 200 美元。Zaner Metals 副總裁兼資深金屬策略師 Peter Grant 形容，當天走勢「極度劇烈」，先是急漲，接著出現相當可觀的回吐賣壓。

不過跌勢並未失控，金價很快出現反彈。財經分析師 Jim Wyckoff 指出，近日走勢對後市極為關鍵，快速回升而非全面潰散，顯示市場避險需求依舊強勁。他強調，背後的核心因素仍是「地緣政治風險」，包括俄烏戰爭、美國與委內瑞拉關係，以及台海局勢等不確定性升溫，促使資金重新回流黃金市場，支撐金價短線止穩。

2025 年狂飆 66％ 寫下近半世紀最佳成績

隨著 2026 年即將到來，回顧 2025 年金價全年累計大漲 66％，創下自 1979 年以來最亮眼的年度漲幅。《路透》分析指出，在全球進入降息循環、地緣政治衝突頻仍、各國央行持續大舉買進，以及資金大量湧入黃金 ETF 等多重利多齊發下，推動金價在今年屢屢改寫歷史新頁。

