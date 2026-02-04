金價大起大落如何布局？專家曝投資心法：黃金不會再「漲無止盡」

美國總統川普1月30日宣布提名前聯準會官員華許為聯準會主席，消息一出重挫國際貴金屬市場，金價一度跌破4500美元。對此，台灣金融培訓協會理事長林昌興在網路節目《財經一路發》中指出，黃金現在已經從避險產品變成波動型產品，波動和聯準會非常相關。目前黃金各市場的價差和期限都已被壓抑下來，因為投資人會有所顧慮，現在的盤面上多空都有一些紛擾的動作。

林昌興說明，華許本就是聯準會主席人選之一，只是大眾一廂情願的認為川普會任命親鴿派的人選，實行快速寬鬆。華許擔任主席能維持金融市場的穩定性，但也使得美元指數轉強，1月30日人選公布後，最大的風險來自於整個市場的情緒開始釋放。此外，從紐約交易所的黃金比例來看，當時交易所黃金存量告急，不夠提供交割，因此立馬調高保證金壓艙位，當多頭斷頭後想再買回黃金，保證金提高後可購買的口數便減少，交易所要交割的量也連帶減少。

林昌興指出，黃金這一輪上漲是因美元購買力的下降，現在美元購買力尚未提升回來，也就是說央行和持有黃金的投資人現在有兩種概念，要加槓桿炒黃金的投資人可來回操作，但對波段操作的投資人而言，各國央行已拉高黃金門檻，因為許多央行買進黃金僅放置，花旗銀行最新的預估，若黃金價格跌至4000美元投資人就應持有，因為價格已經回不去了，各國央行的壓箱底黃金即為此價位，若再下跌央行便會購買。至於投資人是否要在金價5000美元時進場，取決於投資人要做波段操作還是短線，短線當然可以追，但是波段操作此時進場可能又來到逃命波的點。

林昌興提醒，金價本輪的牛市基本上是由小資金用槓桿推動大獲利，所以此次獲利了結後，黃金的暴漲可能不會像過去一樣漲無止盡。建議投資人可視情況購入實體黃金，都比黃金ETF來的好，因為許多黃金ETF就是期貨的交易。

林昌興指出，這次黃金大跌後，幾家投行中花旗銀行對黃金看得最空，花期銀行有幾個論點值得參考，第一，黃金是由約1兆的低資金推升20兆的槓桿，所以這一波以來大眾都有高獲利，此時只要有一些風吹草動，就容易高檔震盪，甩下來的基本上不是實質的黃金買盤，只是投機性的買盤，一旦甩下來後再拉回，保證金調高，投機的氛圍便會下降。

林昌興續指，第二，1月份從委內瑞拉到伊朗的爭端，都是地緣政治的超高不確定風險。今年外資之所以押注鋼鐵、水泥，就是預期當不確定變確定時，接下來的重點就是戰爭減緩後的重建。同樣的，押注黃金、白銀就是避險需求，押注銅即為AI需求，這些都是可想見的，而在押注過程中，衝多的開始回檔，所以現在資金開始在押注大眾還沒遇見的概念。花旗銀行提到，一旦地緣政治風險、經濟泡沫的風險開始下降時，黃金的吸引力可能就不會讓大眾無限追逐。

