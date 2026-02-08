金價太誘人 酒店撬「78公斤黃金地磚」變賣！現賺3.6億元

澳門英皇娛樂酒店的黃金大道地磚。圖／微博

國際金價近日大起大落，但2025年整體來看還是飆升超過60％，市場依舊看好。澳門一間酒店就在此時，將引以為豪的「黃金大道」地磚撬起挖出販售，現賺3.6億元，獲利將近10倍！

澳門英皇娛樂酒店的黃金大道是酒店的驕傲，總共鋪設了78塊總重約79公斤的純金地磚，酒店大廳還為此特地設立介紹牌說明。不過，就在上個月底，有到訪的遊客發現黃金大道不見了。

消息傳出之後，英皇娛樂酒店第一時間解釋是「酒店內部整修」，暫時將金磚收起來，之後會重新擺回黃金大道。直到2月4日，酒店發出聲明，說已經把79公斤的純金地磚全數出售，售價總價為港幣9970萬元（約新台幣4億307萬元）。

酒店大廳原本的模樣。圖／微博

20年前英皇娛樂酒店購入這批金磚的價格是港幣940萬元以及交易費用10萬元（約新台幣3840萬元），如今的售價港幣9970萬元扣掉當初購入的港幣950萬元，大舉獲利港幣9020萬元（約新台幣3億6466萬元），現賺近10倍。

英皇娛樂酒店的黃金大道地磚。圖／微博

英皇娛樂酒店聲明指出，這批金磚出售給一家在香港註冊成立的有限公司，為賀利氏有限公司的全資附屬公司。賀利氏為香港黃金交易所會員，並取得倫敦金銀市場協會（LBMA）及倫敦鉑金與鈀金市場認證，長期從事貴金屬精煉、製造、交易與物流服務。2月4日聲明發出之後，2月6日英皇娛樂股價大漲9.7％。

英皇娛樂酒店聲明。圖／翻攝畫面

英皇娛樂酒店表示，自終止博彩業務營運後，集團積極籌劃其他娛樂及休閒設施，且鑑於相關區域擬進行翻新及重新佈局，這批金磚原作為酒店陳設的一部份，已不再與酒店未來的主題相關，所以董事會決定把握時機出售這批金磚，還能夠節省相關的保安及保險費用。



