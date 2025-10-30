金價太香了！「這國」央行急回收黃金 4年已運回280噸

2025年下半年，全球金融市場迎來歷史性轉折，黃金價格突破每盎司4000美元，白銀亦同步暴漲，象徵貨幣信任與資產結構的重組。然而，作為全球黃金主要買家之一的印度，近期傳出印度央行正加速將海外黃金儲備運回國內。截至今年9月底，印度國內存放的黃金已占總儲備逾65%，創下歷史新高。

報導指出，雖然印度央行未明確說明調整原因，但經濟學家認為，此舉可能意在加強對本國黃金資產的掌控。印度財政部長西塔拉曼（Nirmala Sitharaman）上月也表示，印度央行正「非常慎重地決策」儲備多元化問題。

廣告 廣告

據印度央行周二發布的外匯存底半年報，本會計年前6個月（自4月起）已運回近64噸黃金。過去4年間，印度央行共運回近280噸黃金。截至9月底，印度央行持有總量達880噸，其中576噸存放於國內金庫。以美元計算，黃金在外匯存底中的比重已升至13.92%，高於3月底的11.70%。

分析師指出，印度央行正加快黃金去境外化進程，將資產主權與金融安全視為優先考量，也顯示全球央行在地緣風險升溫下的「黃金回流潮」持續擴大。

更多風傳媒報導

