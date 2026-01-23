金價屢破新高！ 台中男搬「假黃金」變現 秒遭銀樓識破

台中市 / 綜合報導

黃金價格突破每盎司4900美元，寫下歷史新高價，黃金市場交易也愈來愈熱絡。台中市太平區一間銀樓業者分享，昨(22)日時有一名男子帶著一大箱假黃金要來換現金，但店員一看到物品外觀馬上就識破，果真驗出是銅鋅混合物，沒有半點黃金成分。專家說，近期黃金買賣愈來愈頻繁，不少不肖人士開始拿出假黃金來變賣，但是銀樓方面也有一套檢驗流程，除了過往會用火溶來檢驗，現在也有專業的驗金儀器，只要把東西放進機器內，20秒就能驗出所有成分。

把好幾塊金磚鋪的滿滿，男子來到銀樓，說這些黃金全部都要賣了，但馬上就被業者識破是假的，銀樓業者說：「我們沒有在收這個，銀樓沒有在收這個，你要找珠寶鑑定商才有。」不是銀樓不收，是因為這些金色磚塊根本不是黃金，一放進檢驗機，結果馬上出爐完全沒有驗出K金成分，全是銅跟鋅。

銀樓業者說這名男子，22日下午來到店裡拿出銅鋅混合物，要當成黃金販售，但光是從外觀來看，就知道不是真品，銀樓業者說：「第一是色澤，第二是它的形狀看起來，本來就像是自熔的金，跟平常我們看起來漂亮的條塊是不一樣的。」就連撞擊聲細微的差異，也能從中聽出蹊蹺。

銀樓業者說：「密度不一樣，它敲擊出來的聲音會不太一樣，像鐵跟金，敲擊出來的聲音，就會略有不同。」國際金價持續上漲，也活絡了國內黃金的買賣市場，這時不少有心人士，就會趁機拿出假黃金想變現，台中市金銀珠寶公會理事長趙崇孝說：「針對我們業者這種詐騙行為，會愈來愈多，當然經過火熔測試，是一道保險，火熔以後，這個金屬表面，純金跟合金，當然是會產生不一樣的狀況。」

如何辨識黃金真偽，銀樓業者有自己的一套方法，除了剪開看金飾剖面，再來就是透過火溶，看燃燒過後是否變色或是出現疙瘩，加上現在還有驗金儀器，放進機器內20秒，就能完整檢測所有成分，層層關卡不馬虎，才不會讓這筆黃金交易大吃虧。

