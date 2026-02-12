金價恐大幅回落！專家示警2買家縮手有變數
[NOWnews今日新聞] 國際金價在經歷上週重挫後逐步回升，11日又再小幅上漲，守住每盎司5000美元關口。投資機構BCA Research指出，若中國、亞洲市場推動的買盤動能逆轉，金價可能大幅回檔。
美國財經媒體CNBC報導，長期穩定的買盤幫助金價在短暫回落後重拾漲勢，金價11日上漲1.25%至每盎司5,085.93 美元。
Investing報導，BCA Research 首席商品策略師 Roukaya Ibrahim表示，「過去幾個月，來自中國及亞洲對黃金 ETF 的投資需求，已成為金價走勢的關鍵驅動力」，近期流入黃金ETF的資金高度集中在中國及亞洲地區，這使得市場更容易受到該地區情緒轉變的影響。
BCA Research警告，中國、亞洲的投資者具有「高度動能驅動且對價格敏感」的特性，這意味著即使是小幅度的價格修正，也可能引發拋售潮，進而加速金價下跌。一旦這些資金流入發生逆轉，「可能會觸發倉位平倉，並在短期內導致明顯的價格回落。」
不過，BCA Research認為，整體市場環境仍對金價構成支撐力，即使短期波動加劇，全球投資需求在週期性預期下仍有望支撐更高價格。各國央行的購買行為預計將提供額外的緩衝。，新興市場的儲備管理人正持續將資產分散投資於黃金，這樣的行為有助於為金價提供支撐、避免修正演變成長期熊市。BCA Research 指出，他們將會在「價格修正時累積這項貴金屬」。
