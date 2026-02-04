金價恐暴跌99.9%！分析師示警「終極風險」

▲策略師指出，金價的極端長期風險，是科學技術發展出「鍊金術」，讓人類可以大量製造黃金。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 黃金價格自1月29日創下每盎司5594.8美元後暴跌，近日又強勁回升。不過，BCA Research全球首席策略師貝瑞津（Peter Berezin）指出，金價的極端長期風險，是科學技術發展出「鍊金術」，讓人類可以大量製造黃金，屆時金價將暴跌99.9%，但這並不一定會成為現實。

Investing.com報導，貝瑞津在給投資人的一份報告中指出，黃金在貴金屬和工業金屬的強勁上漲，越來越顯示出過度投資的跡象。他認為當前金價的上漲行情，源於對貨幣貶值的合理擔憂，「雖然黃金實體購買量有所下降，但美元價值仍在持續上漲」，但關鍵的通膨指標並未證實貨幣貶值的說法。

他也指出，白銀的急遽漲跌也並非是基本面因素，而是投機行為導致，包括中國的交易活動十分活躍，加密貨幣投資者也湧入白銀市場。

除近期市場趨勢外，貝瑞津也指出金價面臨一個極端長期風險，即技術進步最終可能使黃金能夠大規模生產，當今的粒子對撞機已能製造微量黃金，而「原子轉變」的研究，或許可以「點汞成金」。

他解釋，「金-197（79個質子加上118個中子）是黃金唯一的穩定同位素，原子核構成與汞-198相似，汞-198只多了一個質子。理論上，若用中子撞擊汞原子，可能會讓汞轉變為黃金，這個過程稱為beta-plus衰變。」

貝瑞津補充說，目前這個技術的尚未達到商業水準，但在AI賦能的未來，「煉金術很有可能在某個時候成為可能」，若黃金能夠被大規模生產，經濟理論表明其價值將暴跌99.9%、趨近於零，因為這種金屬不產生任何收益，其價格來自其假定的稀缺性和最終價值。

不過，貝瑞津也坦言，自己不會太認真對待這種論點，這很可能永遠無法實現，但這也提醒投資人應該像關注貨幣貶值一樣，關注物理學等科學研究。

