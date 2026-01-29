金價持續走高是為何？前景如何？

（德國之聲中文網）黃金價格持續攀升。1月26日，金價首次突破每盎司5000美元大關，這進一步表明，在地緣政治緊張局勢加劇之際，投資者正湧向普遍被視為避險資產的黃金。

過去12個月，黃金價格一路飆升，自去年同期以來幾乎翻了一番。

這是自20世紀70年代以來最大的一輪漲勢。雖然過去一年漲勢加速，但金價漲幅自2019年初以來就一直十分顯著，當時金價略高於每盎司1280美元。

這波漲勢靠什麼推動？

黃金在不確定時期被視為安全可靠的投資選擇，這種觀念由來已久。不確定性顯然是當前金價上漲的驅動因素之一。

美國總統特朗普近期曾發出入侵並吞並格陵蘭島，並對反對其提議的國家征收關稅的威脅，這讓美歐關系承壓。

在發出對格陵蘭島的威脅前，美國還干預委內瑞拉，美國特種部隊逮捕了委內瑞拉前總統馬杜羅並將其罷免。

2025年黃金價格飆升時，烏克蘭和加沙戰爭引發的地緣政治擔憂也是一個因素。此外，經濟方面的擔憂也不容忽視，例如對特朗普貿易關稅、美國政府債務水平以及美元作為世界主要儲備貨幣未來地位的疑慮。

金融服務公司AJ Bell市場主管丹·科茨沃思(Dan Coatsworth)向德國之聲表示，黃金價格持續上漲表明“投資者不願放棄他們的避險資產，以防特朗普再次提出爭議性想法”。

總部位於法蘭克福的德國中央合作銀行分析師托馬斯·庫爾普(Thomas Kulp)在給客戶的報告中寫道：“尋求避險是黃金市場價格上漲的最強驅動因素”，他列舉了美國對委內瑞拉的襲擊、伊朗對大規模抗議活動的鎮壓以及格陵蘭島爭端等事件。

庫爾普認為“全球地緣政治局勢惡化”通常會促使私人和機構投資者“增加投資組合中的黃金配置”。德國中央合作銀行目前預計，黃金價格上漲趨勢將在2026年繼續。

對美元儲備貨幣地位的疑慮加劇

上周，在黃金價格漲幅創近20年來新高的同時，美元則經歷了自2025年5月以來最糟糕的一周。這凸顯了金價與美元價值之間的密切聯系。

外匯交易經紀商嘉盛集團（Forex.com）的市場分析師法瓦德·拉扎克扎達（Fawad Razaqzada）認為，過去幾周黃金的價格走勢完全符合“教科書式的避險行為”。

他在該公司網站上寫道：“潛在的避險需求依然存在。市場對美元和債券的信心似乎有些動搖。”

美元走弱本身就會導致黃金和白銀的購買量增加，因為以其他貨幣購買黃金和白銀的成本會降低。此外，對美元的不確定性通常也會導致人們進一步投資黃金，因為這種貴重金屬往往被視為美元的替代品。

去年，美元經歷了自2017年以來最大的年度跌幅，美元兌一籃子主要貨幣的指數下跌了9.5%。

許多分析師預計，由於美國經濟前景不明朗、投資者分散投資、減少美國資產，以及美聯儲可能進一步降息，金價上漲的這一趨勢將在2026年持續。

另一種避險貨幣日元在許多投資者眼中也失去了吸引力，原因在於對日本財政狀況的擔憂。有猜測認為，日本當局可能會出手干預，支撐日元匯率——這種市場干預可能會給美元帶來更大的壓力，並進一步推高黃金價格。

新投資者

專家也指出，黃金目前的飆升與新投資者湧入黃金市場密切相關。多位分析師表示，對以黃金為基礎投資標的的交易所交易基金（ETF）的需求有所上升，越來越多來自不同背景的投資者尋求投資。

德意志銀行分析師在去年底的一份客戶報告中寫道：“ETF需求如此強勁地回歸市場，意味著黃金市場存在兩種‘激進’的買盤——來自中央銀行和ETF投資者。”

世界各國央行長期以來一直在購買黃金，但新的ETF需求推動了當前的金價上漲。黃金行業的國際貿易協會世界黃金協會（World Gold Council）2025年12月底證實，去年全球黃金ETF的管理資產規模（AUM）翻了一番，達到創紀錄的5590億。該協會將此次上漲歸因於避險需求上升和所謂的“動量買入”，即投資者因對價格飆升的關注，以及美元疲軟而買入。

2026年展望

在2025年最後幾個月，大多數分析師認為黃金將在2026年延續其歷史漲勢，就目前來看，他們的預測是正確的。

世界黃金協會認為，2026年的前景仍然受到地緣政治不確定性的影響，但多種結果仍有可能出現。該協會在其《2026年黃金展望》報告中指出，如果經濟增長放緩且利率進一步下降，黃金價格可能會溫和上漲。然而，如果經濟出現更嚴重的下滑，且地緣政治不確定性加劇，黃金價格可能會出現更大幅度的上漲。

不過，該協會也警告說，如果特朗普的政策能夠成功“加速經濟增長並降低地緣政治風險，從而導致利率上升和美元走強，那麼金價將會走弱”。

