金價推手和殺手都是他們？分析：中國投機客可望春節前買一波

中國水貝黃金交易市場近日湧進大量消費者搶購黃金。翻攝百度



國際貴金屬投資人過去一週經歷前所未有的雲霄飛車行情。金價突破每盎司5500美元天價後急速獲利回吐，銀價更是重挫3成。分析認為，這波速漲速跌的主要推手都是中國投機客，而接下來農曆春節前，投機客有可能還會趁低檔撿便宜。

美國總統川普上週五提名新任聯準會主席人選後，貴金屬投資人找到機會拋售過去一年屢屢創下新高的黃金白銀，讓利潤所得入袋為安。就在亞洲市場週一開盤時，黃金和白銀延續跌勢，金價一度再跌逾6%，銀價的跌幅也不惶多讓。

廣告 廣告

「賀瑞斯貴金屬」（Heraeus Precious Metals）首席交易員斯伯徹（Dominik Sperzel）說：「這絕對是我職業生涯中所見的最瘋狂現象。黃金本應該代表穩定，但現在的波動一點也不穩定。」

「賀瑞斯貴金屬」為業界主要的金條、銀條製造商。斯伯徹說，該公司近日的產能完全跟不上需求：「部分尺寸的金條早已提前賣光，但大家還是一直買。許多人排隊好幾個小時只為了買這些金條。」

彭博新聞在報導中指出，過去幾週讓貴金屬瘋狂飆漲的主因，一大因素是來自中國的投機客資金注入。隨著貴金屬價格攀升，採取趨勢追蹤策略的商品交易顧問大量進場，進一步讓這波漲勢邁向泡沫化。

財富管理公司Infrastructure Capital Management首席投資官哈特斐德（Jay Hatfield）說：「我們在三四週前就認定這波是動能式交易，而不是基本面驅動交易。我們只是順勢而為，等待情況發生。」

美國媒體上週率先報導川普將提名華許擔任下屆Fed主席時，當天的金價在亞洲一開盤時再度往上飆，讓歐美投資人跌破眼鏡，但很快的，中國投資人開始獲利了結。

中國水貝黃金交易市場近日湧進大量消費者搶購黃金。翻攝百度

避險基金橋水聯合（Bridgewater Associates）前期貨部門負責人康貝爾（Alexander Campbell）說：「當中國人賣出後，我們全都承受苦果。」

報導指出，接下來要觀察的是農曆新年買氣，此乃中國市場傳統上會出現一波黃金買氣的時節。報導說，中國主要的黃金交易處、深圳水貝市場上週末雖然賣氣高過買氣，但尚未出現恐慌性賣壓。

深圳國興貴金屬有限公司交易風控負責人劉順民表示：「黃金相對強勢，過去兩天我看到有很多逢低買盤進場，在農曆新年前購入金飾和金條；但在白銀方面，市場則明顯傾向於觀望。」

更多太報報導

南韓股市跌破5千點「盤中下挫4%」 緊急啟動Sidecar停牌機制

中國貴金屬交易商跑路捅出10億人民幣大洞 國投集團重傷

【更新】國際金價再挫逾6%、白銀激烈震盪 分析師：跌勢還沒完