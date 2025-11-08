金價收復4,000美元

美國聯準會（Fed）可望繼續降息，加上政府持續關門使投資人對美國經濟前景感到憂心，進而推升需求，帶動國際金價7日盤中收復每英兩4,000美元關卡。道富投資管理（State Street）已上修金價預測，預估金價短線上看每英兩4,500美元，明年可能進一步漲至每英兩5,000美元。

黃金現貨價格7日盤中最多上漲0.93%，報每英兩4,014.22美元，填平本周失土。儘管已從上月每英兩逾4,380美元的歷史高點拉回，金價今年來仍漲逾五成，可望寫下1979年來最佳全年表現。

