金價攻上5100美元 楊金龍：5國在買

地緣政治動盪，貴金屬奇貨可居，國際黃金價格26日站上每英兩5100美元，現貨白銀突破每英兩110美元，雙雙創下歷史新高。背後是否為各國央行狂買所致？央行總裁楊金龍說，事實上只有俄羅斯、大陸、印度、土耳其、波蘭等5國央行在買，韓國、日本、歐洲央行買的量都不大，台灣央行也沒有買。

格陵蘭主權議題升溫，地緣政治加上川普政策的不確定性，使市場避險需求上升，「去美元化」浪潮讓黃金愈來愈值錢。國際金價26日一度觸及5110.50美元歷史高點，2月交割的美國黃金期貨也漲到5086.30美元，今年以來累計漲幅超過18％，多次刷新歷史新高。

廣告 廣告

對於金價見回不回，國民黨立委賴士葆昨日在立法院質詢楊金龍，當初叫央行買都不買，認為金價上漲的因素是全世界對美元的信心都動搖，所以全世界央行、央媽（指央行）都在買黃金，只有「我們的央媽沒有買黃金」？

楊金龍則說，此波金價上漲，主要還是民間部門的需求推動，有買黃金的央行大致是俄羅斯、大陸、印度、土耳其、波蘭這5個國家央行，並非所有國家央行，像韓國、日本、歐洲都沒有，台灣這半年來也沒有買黃金。

分析師認為，美國政府近期一系列政策，包括對聯準會獨立性的攻擊、併吞格陵蘭島的威脅，以及對委內瑞拉的軍事干預，都大大震驚了市場，這些不確定性加劇所謂的「貶值交易（debasement trade）」，也就是撤出美元資產及美債，轉向貴金屬等實物投資。

分析師認為，美國總統川普表示已經完成下一任聯準會主席的「面試」，如果新任主席立場偏鴿，也就是順從川普的降息指示，將持續助長金價漲勢。另外，美國政府1月31日再次關門機率高達75％，政治僵局難解，也打擊對美國財政穩定的信心，推升避險情緒。

Capital.com高級市場分析師Kyle Rodda指出，金價上漲最直接的催化劑，其實來自市場對美國政府與美國資產的信心危機。First Eagle資產管理投資組合經理Max Belmont則認為，黃金是信心的反面，它是對通膨、市場意外下跌及地緣政治風險的最佳避險。