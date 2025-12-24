金價新高1萬7700元！大戶半年「增值2億元」

黃金銀樓報價再創新高，一錢來到1萬7700元。（圖／東森新聞）





黃金銀樓報價再創新高，一錢來到1萬7700元，貴金屬還不只黃金，白銀、白金也都跟漲，這一波漲勢還帶動買氣，有大戶抱著千萬元買黃金，甚至連手搖飲料店都開賣聯名金幣。

加茶加鮮奶，手搖飲料店，不只賣茶，還賣起了黃金，一錢的聯名金幣，要價近三萬元，真的有買家上門。

手搖飲料店店長張先生：「這次的聯名金幣，因為還蠻有特色的，所以我們這邊的話是有一組情侶顧客，有做一個預購的。」

這麼搶手，但是也這麼高價，而且一年比一年還要貴。

叮叮噹如果在聖誕節，你買了一盎司的黃金金條的話，在去年是2616美元，但是今年就破4500美元，等於漲了7成2。

黃金飆漲，似乎大家看好，沒有最高只有更高，最近還出現了一波購買潮。

金飾店業者陳建廷：「同業那裡就有消費者民眾，他們拿了近千萬元，來做黃金的投資和儲蓄，我相信未來的話這黃金漲幅是前景可期，其他的分析師就預計到，黃金會從目前的4500美元，現在已經突破了，也會到5000美金一盎司的大關。」

銀樓報價，黃金一錢來到17700再創新高，就有大戶，斥資6億元囤黃金，如果還抱著至少增值2億元，而央行的護國金山，所持有黃金1363萬盎司，市值約1.93兆元，扣除每盎司400美元成本，潛在獲利1.76兆元。

年前獲利了結的一次可達5兩重，超過80萬元，買進的也不少，2到3兩重。

真金白金都漲翻，突破新高，白銀也首度飛越70美元大關，接下來，農曆年前迎來旺季，想抱貴金屬過年，可能會愈來愈貴。

