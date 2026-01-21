金價暴漲 俄大賺6.8兆! 波蘭央行也大規模採購 中國看好「這金屬」.....

波蘭中央銀行近期宣布批准一項新的黃金採購計畫，預計額外採購最多 150 公噸的黃金。 圖：翻攝自 @WSBGold X 帳號

[Newtalk新聞] 隨著全球地緣政治緊張局勢不斷升溫，黃金、白銀等具有高穩定性的避險資產開始受到世界各國投資者的關注，部分國家也加強了針對相關資產的採購規模。近期有消息稱，波蘭中央銀行通過了一筆最多 150 噸的黃金採購計畫，進一步增加了本國的黃金儲備。與此同時，俄羅斯、中國也在金價持續上漲的背景下，加強了對黃金的採購。另一方面，白銀貿易市場不斷擴大的現象也吸引了許多網友的關注。

X 推主「Wall Street Gold」指出，波蘭中央銀行近期批准了一項採購計畫，準備額外購買最多 150 噸的黃金以提升該國的黃金儲備。「Wall Street Gold」表示，在完成相關的採購作業後，波蘭將成為全球十大黃金持有國之一，預估該國黃金儲備可能來到近 700 公噸，並進一步提升波蘭茲羅提作為貨幣的長期實力。

俄羅斯憑藉著先前大規模的黃金採購，在金價上漲的背景下，利用黃金的價差幾乎抵銷了被西方國家凍結的海外資產損失。 圖：翻攝自 @Megatron_ron X 帳號

除了波蘭外，俄羅斯與中國近年也持續加強對黃金的採購力度，並可能藉由金價上漲而獲利。X 推主「Megatron」表示，雖然俄羅斯因發起入侵烏克蘭的戰爭，被西方國家凍結價值近 3,000 億美元 ( 折合新台幣約 9.49 兆元 ) 的海外資產，但莫斯科透過近年金價上漲的趨勢，獲利超過 2,160 億美元 (折合新台幣約 6.83 兆元)，「幾乎抵銷了海外資產被凍結的損失」。

與鑽石價格狂跌形成鮮明對比的是黃金走勢。 圖：翻攝自 @nexta_tv X 帳號

「Megatron」稱，由於黃金儲備佔俄羅斯央行總資產的 43% ，金價持續上漲的現象也大幅帶動了俄羅斯央行資產的增長。至於金價近年持續飆漲的背後原因，「Megatron」推測可能與中、俄等國積極採購黃金的行為有關。

另一方面，X 推主「RKM」也指出，由於受到大批投資人的青睞，白銀的交易價格也持續上漲。「RKM」引用一份中國銀行業發布的預測報告，宣稱中國的白銀市場總值可能在 2026 年的第二季度達到 7.5 兆美元 ( 折合新台幣約 237.16 兆元 ) 的規模，刷新歷史紀錄。

