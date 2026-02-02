金價暴跌兩樣情！陸湧拋售潮等逾3小時 民眾拖行李箱趁機「抄底」

國際金價近日暴跌，引發大陸民眾恐慌，北京一家大型金飾店內，出現買金、賣金同時爆量的罕見景象，想趁機買進的人潮擠爆，但想拋售的人更多，排隊時間動輒超過3個半小時。

北京一家大型金飾店內，湧現拋售黃金人潮。（圖／翻攝新浪微博）

《紅星新聞》報導，走訪北京菜百首飾商場，一樓黃金首飾銷售區人潮湧動，不少消費者拖著行李箱前來「抄底」。來自湖北省襄陽市的蘇姓男子表示，原本只是旅遊行程中的臨時安排，卻因金價下跌專程前來購金，「這個50多克的金手鐲，比前幾天便宜了好幾千元（人民幣），剛好手上有點閒錢，就當撿個便宜。」

也有不少消費者屬於「剛性需求」，一名北京劉姓男子說，「早晚都要買，最近價格下來一點，週末就帶女朋友來了。」兩人當天共選購超過7萬人民幣（約31萬台幣）的黃金飾品。

與此同時，3樓的黃金回購區同樣熱鬧非凡，等待拋售的人潮幾乎繞樓層一整圈，隊尾工作人員舉牌提醒，「目前至少要等3個半小時。」排隊民眾中，有人為家庭周轉變現，北京翟姓女子說，她2010年購入的金手鐲，原本捨不得賣，「孩子最近工作遇到困難，想幫他一把，現在賣還算划算。」25歲上班族方姓女子則表示，賣金是為了出國旅行，「不想動存款，現在金價還可以，賣掉還能賺一筆。」

對於金價劇烈波動，大陸商業經濟學會副會長宋向清指出，這次金銀暴跌，主因在於美國聯準會釋放降息延後訊號，推升美元與高利率預期，加上前期投機資金推高價格，「交易所上調保證金，引發高槓桿資金集中平倉，恐慌性拋售進一步放大跌幅。」

