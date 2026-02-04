金價暴跌：北京首飾場排隊2小時抄底 有人變現200萬元金條

國際金價近來出現「史詩級暴跌」，中國有投資人急於變現避險，也有投資人伺機進場撿便宜。被稱為「中國黃金第一家」的北京菜百首飾商場，2日排隊回購黃金者接近200人，排隊至少2個小時。

每日經濟新聞報導，金價急跌，不少投資人選擇拋售黃金變現。一名正在排隊的吳女士表示，自己前不久以每克1650元購入約10克黃金項鍊，價格很快下滑，決定先賣出觀望，待價格回落後再行買入。

現場工作人員指出，菜百每日黃金回購設有總量上限，達標即停止服務。2月1日單日回購量約33公斤，回購需驗證票據與身分證，金條回購價為投資基礎金價每克減3.8元，足金飾品每克減5元。另有投資人攜帶2000克金條到場，最終變現金額約212萬元（人民幣）。

值得注意的是，在回購熱潮之外，投資金購買同樣火熱。2月2日，菜百投資金銷售區諮詢、下單與取貨的顧客絡繹不絕。

一名年輕投資人表示，他自2019年起定期買入黃金，今年計畫一次買進450克。不過，也有投資人因金價波動過快而選擇暫緩進場，北京上班族李先生便因短時間內價格再度下跌，臨時取消付款，選擇繼續觀望。

