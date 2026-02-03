金價波動引詐團趁勢行騙 台中婦險遭詐百萬

（中央社記者蘇木春台中3日電）近期金價波動引發市場討論，台中林姓婦人日前加入網路投資群組，遭詐團假扮的理財專員慫恿投資黃金，她到銀行要匯款新台幣100萬元，幸行員發現有異報案，與警方成功阻詐避免損失。

台中市警察局太平分局今天表示，太平派出所於1月28日上午10時，接獲轄內星展銀行行員報案稱，有民眾欲大額匯款到不明帳戶，疑似遭詐騙，請警方前往協助。

員警到場了解，60多歲的林姓婦人於半個月前瀏覽手機時，無意間透過社群軟體加入「投資群組」，對方假冒投資理財人員，以金融術語及高獲利對帳單截圖取信婦人，加上近期黃金價格波動，慫恿林婦投入資金購買黃金。

林婦當天到銀行欲匯款100萬元到某個人帳戶，行員關懷提問時發覺有異，通知員警到場勸說。起初林婦還對警方說法存疑，在員警說明相關詐騙案例後，她才相信自己遭詐騙取消匯款，並向警方與行員致謝。（編輯：張雅淨）1150203