金價漲不停！台銀黃金存摺每公克破4900元大關

〔記者陳梅英／台北報導〕地緣政治危機加劇，市場避險情緒高張下，國際金價每盎司升破4800美元，再度創下歷史新高，也帶動國內金價同步狂飆，今早台銀黃金存摺每公克飛越新台幣4900元大關，目前牌價來到4947元，投資人若是從去年初買進抱到現在，報酬率逼近7成。

台銀報告指出，上週美國與伊朗摩擦升級，聯準會主席鮑爾可能遭到刑事調查與美國通膨略有降溫激勵金價走揚，多次刷新歷史高位，不過美國多項經濟數據表現良好，芝商所再次調整保證金，以及美伊雙方對峙態度有所放緩，使金價略有回檔。

然而，中東局勢仍充滿不確定性，加上美國前總統川普揚言，若未能促成美國購買格陵蘭，將對丹麥等8個歐洲國家加徵關稅，歐盟隨即表態反制，美歐兩大陣營對峙升高，市場避險情緒急遽升溫，推動國際金價今早再度強攻，正式突破4800美元整數關卡，一度來到4815美元。

由於國際金價再創新高，加上新台幣兌美元匯率走低雙重影響，台銀以台幣計價的黃金存摺每公克賣出價在昨日才剛站上4800元，今早就升破4900元，目前牌價為4947元。相較於去年此時每公克賣出價為2911元，民眾若在去年買進100公克，成本約29萬元，放到今年，增值逾20萬元。

回顧2025年，在降息循環啟動、美元走弱及地緣政治風險升溫的帶動下，黃金全年大漲逾6成，屢創歷史新高。進入2026年後，金價漲勢未歇，再度強勢走高。多家公股銀行指出，儘管金價已處相對高檔，短線仍須留意震盪與獲利了結賣壓，但在全球政經不確定性升高、各國央行持續增持黃金，以及實質利率下行的支撐下，黃金仍具中長期資產配置價值。

此外，國際投行近期亦陸續上調2026年金價展望，目標區間普遍落在每盎司5000至5500美元之間，顯示市場對黃金後市仍維持偏多看法。

