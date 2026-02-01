金價漲不停 澳門英皇酒店大廳「78公斤黃金磚」連夜撤走！業者回應了

大陸有網友在社群平台發文指出，澳門英皇娛樂酒店大廳內著名的「黃金大道」景象疑似消失。（圖／翻攝自微博）

國際金價近期不斷上漲，大陸有網友在社群平台發文指出，澳門英皇娛樂酒店大廳內著名的「黃金大道」景象疑似消失。多名旅客發現，原本鑲嵌於地磚透明視窗中的金條已不見蹤影，現場僅剩空置的地磚結構，懷疑黃金已被酒店人員連夜撤走，引發外界關注與熱議。

《極目新聞》報導，根據網友拍攝的照片顯示，酒店大廳地面設有多塊透明地磚，每塊地磚內原本均嵌有1根金條，但截至上月30日，地磚內已全部空空如也。據悉，「黃金大道」曾是英皇娛樂酒店的標誌性設計之一，也是不少遊客到訪拍照打卡的重點景觀。

資料顯示，英皇娛樂酒店的「黃金大道」由78塊瑞士999.9千足純金金磚鋪設而成，總重量達78公斤，每塊金磚皆擁有獨立編號，象徵「黃金遍地、財源廣進」，寓意富貴吉祥。酒店也曾因這條黃金大道而聲名大噪。

由於1月30日金價已突破每克1100元人民幣（約新台幣5000元），依此計算，78公斤黃金的市值超過8580萬元人民幣（約新台幣3.9億元）。不少網友猜測，酒店是否因金價高漲而選擇暫時撤走黃金，以降低風險。

對此，酒店工作人員回應，大廳地磚內確實原有78公斤黃金，並已於1月29日晚間將金磚取出，但強調此舉與金價上漲無關，而是配合酒店內部裝修工程的需要，待相關工程完成後，黃金將再次對外展示。

