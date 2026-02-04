金價漲回5千美元！能否進場 專家提3建議

▲國際黃金現貨價格大反攻，每盎司重新站上5000美元，專家認為繼續上攻或在5000美元盤整都可能，對想進場的投資人，提出3大操作策略。（圖／記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 國際黃金現貨價格每盎司崩跌至4402美元之後，展開大反攻，目前更已站回5000美元大關，不少投資人想買又怕再跌。對此，外匯專家李其展今（4）日上午接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時表示，短線金價確實止跌回升，目前已知支撐區在4400美元至4500美元，但還會繼續往上或在5000美元盤整都有可能，對於等不了的投資人，他建議買一點點就好，或是等回測月線4800美元附近；如果要安心、停損低則等回測4400至4500美元。

金價現貨從歷史新高5598美元閃崩跌到4402美元，隨後展開大反攻，今日更重返5000美元大關，一度來到5065美元，也讓投資有點措手不及，沒趕上低點上車。李其展則表示，金價在5000美元上下震盪很正常，5000美元剛好在高低點5600美元至4400美元的中間。

李其展分析，目前來看4400至4500美元算是已知底部，至於會不會繼續上去或是在5000美元整理，因為短期金價波動太劇烈都有可能，只是短線來看，金價確實止跌回升。

對於現階段操作策略，對於等不了的人，他建議買一點點就好，畢竟買一點點風險有限，部位小一點風險可控。若可以等，可以等金價回測月線，目前月線在4800美元附近，若要安全、停損低，就等回測4400至4500美元。

至於白銀現貨衝上121美元新高後，也一度崩跌至71美元，之後反彈至88美元，目前在86美元附近。不過，李其展認為，白銀表現比較弱，目前仍在月線下方，金、銀相比，目前金價表現比較強，白銀要看是否落後補漲。

