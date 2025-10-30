金價漲幅收窄！美聯準會降息仍難撐 收盤前立馬回吐原因曝

聯準會主席鮑爾暗示12月未必會再度降息，導致金價漲勢收斂。（示意圖／pixabay）

美國聯準會（Fed）29日如市場預期，再度降息1碼（0.25個百分點），將基準利率下調至3.75%至4.00%區間，為今年第二次降息。不過，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在會後記者會中釋出嚴謹態度，暗示12月未必會再度降息，導致金價漲勢收斂。

根據《路透社》報導，截至美東時間下午3點10分（台北時間31日上午7點10分），現貨黃金每盎司報3964.39美元（約新台幣12.1萬元），漲幅0.3%，盤中一度大漲逾2%。12月交割的美國黃金期貨收盤上漲0.4%，報每盎司4000.7美元（約新台幣12萬元）。

廣告 廣告

鮑爾在會中指出，決策委員會內部對於12月是否再降息出現「意見分歧」，強調「進一步降息絕非定局」，並重申貨幣政策並非預設好的路徑。市場解讀為聯準會態度轉趨鷹派，美元指數應聲走強，使得以美元計價的黃金對海外買家而言更昂貴。

Zaner Metals副總裁暨資深金屬策略師格蘭特（Peter Grant）分析指出：「鮑爾試圖降低市場對12月再降息的預期，導致金價回吐漲幅。目前聯邦基金期貨的降息預期正在下降，這對美元是利多、對金價是利空。」

獨立金屬交易員泰王（Tai Wong）則表示，市場對於12月降息的不確定性，削弱了貴金屬短線反彈的力道。

另一方面，美國總統川普（Donald Trump）宣布與南韓達成貿易協議，並對與中國國家主席習近平的會談表示樂觀，市場對美中貿易緊張情勢的疑慮有所緩和。

儘管如此，今年以來金價仍累計上漲51%，並在20日創下每盎司4381.21美元（約新台幣13.4萬元）的歷史新高。不過本週迄今已回跌超過3%。

其他貴金屬部分，現貨白銀上漲1.7%至每盎司47.82美元（約新台幣1470元）；鉑金上漲0.6%，報每盎司1595.81美元（約新台幣4.9萬元）；鈀金上揚1.9%，報每盎司1420.05美元（約新台幣4.3萬元）。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

王子偷吃粿粿！品牌方再揭黑歷史「沒職業道德」：感情世界跟工作態度一樣

粿粿爆婚內出軌王子 廣告小妹點出3大關鍵：沒事不要太早踏入婚姻

粿粿爆出軌「1時間點」洩端倪！傳王子年初幫牽線代言 廠商超傻眼