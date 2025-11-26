金價漲幅逼近歷史極端！超越均線82%情況50年來僅三次

截至今天(26日)中午12點前，黃金交易價來到4161(盎司／美元)。 圖: 擷取自貴金屬交易中心

[Newtalk新聞] 市場關注近日多位聯儲官員表態支持12月繼續降息，市場預測 FOMC 會議後再度將利率下調一碼的機率超過八成，儘管美元指數持穩於100之上，不過在買盤陸續進場下金價於波動中走揚，最高來到 4,155.44 美元後小幅拉回。截至今天(26日)中午12點前，黃金交易價來到4161(盎司／美元)。

彭博調查研究顯示，自1970年代初美國放棄金本位制以來，金價像現在這樣較60個月移動平均值高出82%的情況共出現過三次，上次是2011年金價達到1,921美元，2015年回落至1,046美元，到2020年才突破2011年的高點；再前一次是2008年第一季，金價一度站上1,000美元，第四季雷曼兄弟倒閉時跌至近700美元；第一次則是1979年金價自300美元漲至1980年的850美元，此後近20年大致在略高於300美元的區間內波動。

台銀表示，因市場靜待美國最新通膨 PPI 數據，同時金價短線漲至1周高位後，觀望性賣壓湧現，使金價 2 度回跌至 4,110-4,120 美元區間，然靠近 10 日線部分技 術性買盤湧入，支撐金價回升至 4,125-4,135 美元間波動。

台銀進一步表示，隨著美國公布 9月零售銷售月增 0.2%，遜於預期0.4%及前值 0.6%，ADP週報顯示，過去四週美國私部門就業週減 1.35 萬個工作崗位，勞動市場仍見疲軟下，美元指數摜破100 跌至 99.9，提振金價走高逼近 4,150 美元後拉回至約4,130 美元，後續發表消費者信心與成屋待完成銷售等數據則呈顯好壞參半，金價維持區間整 理，最後報價 4,129.95 美元。

彭博社部落格作者Jake Lloyd-Smith撰文指出，全球黃金ETF今年持倉量除5月份大致持平外，其它月份都呈現增長，即使10月份金價從紀錄高點大幅回落也不例外，隨著聯儲降息預期回升，黃金將產生新的吸引力，11月及12月可能會有更多資金流入，這種趨勢看起來勢必將延續進入2026年。

