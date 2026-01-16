金價漲神明受害! 北投集福宮"三錢金牌"不翼而飛

社會中心／莊立誠 張智凱 台北報導

金價飆漲，就連神明也變成受害者！位在台北市北投區，擁有百年歷史的〝集福宮〞，就被宵小光顧，廟公發現原本掛在土地公身上，重達三錢多、要價五萬多元的金牌，不翼而飛。警方調查確定，是一名黃姓嫌犯趁著廟裡沒人，舉香參拜後，就把神像的金牌扯了下來，行徑相當大膽。

一名身穿灰色外套的男子，拿著香、在廟裡拜，看起來相當虔誠。沒想到下一秒，他竟然一個箭步走上前，直接把神像上的金牌扯了下來，接著逃離現場。民視記者莊立誠﹔「當時這名嫌犯插完香之後，接著竟然就往神像身上的金牌，扯了下來，整個過程只有十秒。」事發在台北市北投區磺港路，週一下午四點多，一名黃姓男子，趁著北投市場休市時間，來到一旁，具有百年歷史的集福宮拜拜。沒想到，就在他舉香參拜完，竟然伸出手，就把掛在土地公身上的金牌占為己有，等到廟公回來後，才發現這面信徒拿來還願，重達三錢多，要價五萬多元的金牌，已經遭竊。近日金價飆漲，就連掛在神像身上的金牌，也成為宵小下手的目標。

集福宮廟公陳先生表示，我不認識他(竊嫌)，他們說是北投這附近的人，我們晚上休息(門)才有關下來，白天的時間都會打開，週一那一天菜市場休息，比較沒有人我那時在裡面，他就來偷走了。北投警分局長安派出所所長熊一鋒表示，廟內神像上的金牌，遭不明男子竊取，調查後發現一名黃姓男子涉有重嫌，已將涉嫌人拘提到案，詢後依行法竊盜罪嫌，移請士林地檢署偵辦。

舉頭三尺有神明，這名黃姓竊嫌缺錢花用，竟然把歪腦筋，動到神像的身上，下場不僅被依竊盜罪送辦，這樣的行為，也對神明大不敬。

