南部中心／鄭榮文、陳芷萍 嘉義市報導

金價飆升，不少廟宇的宗教金飾也跟著身價倍增。嘉義知名交趾陶大師謝東哲在臉書中透露，六年前曾受一間廟宇委託，製作一支純金打造，重達180公斤的「九龍如意」，當時價值三億元，現在飆升到九億，是他做過最昂貴的藝品。





金價漲！交趾陶大師製作180公斤＂九龍如意＂身價飆9億元

9塊20公斤金塊，總共180公斤熔化後，打造成一支81公分的純金「九龍如意」。（圖／謝東哲提供）

燒得紅通通的高周波鑪熔裏，躺著一塊塊的金塊，總共有九塊，每一塊20公斤，把180公斤的金塊熔化後，倒入模型裏塑型，固定之後，把外頭的石膏打掉，逐漸露出如意的模樣。這支長達81公分的純金「九龍如意」，就在眾人合力，員警戒護之下，大功告成。嘉義知名交趾陶大師謝東哲說：「廟方之前也有找過應該是台灣銀行，那時候他們也不曾做過這個，所以他們也不敢接，說他們正在做總統金幣來拒絕。180公斤的黃金開銷大約3億，壓力很大，因為這不只是我的專業，這還要金工、底座還要木工、精密脫蠟，所以我這組成一個台灣的團隊來做。」

縮小版的九龍如意模型，真品是兩倍大。（圖／民視新聞）

桌上放的這個九龍如意模型，就是縮小版，當然不是純金的，謝東哲是嘉義知名的交趾陶和剪黏藝術家，做過不少廟宇宗教飾品，六年前受廟宇委託，第一次做這麼昂貴的藝品，備感壓力，還好成品業者很滿意，真品至今收藏在廟方的保險櫃中，至於哪間廟宇，不便透露。嘉義知名交趾陶大師謝東哲說：「之前我如果過去那間廟，有時候會進去看，因為它那個保全做得非常精密，有幾道密碼才能進去。當時一錢黃金約六千多塊，現在快兩塊元，應該差不多差3倍，180 公斤當時差不多 3 億多，那現在可能如果若以那天漲到最高，這樣換算起來就差不多 10 億。」台灣廟宇經把用黃金或金牌，表達對神明的敬意和尊貴之意，這些宗教工藝品，不僅是文化象徵，也因為金價飆升，意外身價暴漲。

















