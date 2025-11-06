金價漲「金店」倒！陸各地黃金街冷清閉店

中國實施黃金新稅制，各地實體門市出現倒閉潮。（示意圖／東森新聞）





黃金價格近來不斷創新高，加上中國官方日前黃金實施「新稅制」，導致消費者購買成本增加，各地出現黃金實體門市的倒閉潮，原本熱鬧的黃金一條街，現在冷冷清清，各大連鎖金飾店都只能苦撐。

大陸民眾：「金價都上漲了，為什麼都關門了，金子店為什麼都關門了呢。」

還有人直擊中國最大黃金批發交易市場深圳水貝，現在櫃台空空如也，各地許多金店業者感嘆，生意都快做不下去。

深圳民眾：「以前人來人往的，擠都擠不進來的櫃台 ，現在隨便逛都沒人搶了。」

杭州金飾店業者：「反正沒什麼人了，影響挺大的，更加沒人了，更加沒生意了，現在進貨價已經漲了7個點了，在賣的話，零售價又要加6個點。」

黃金價格近年來不斷創新高，中國月初又實施新的黃金稅收，取消增值稅扣抵優惠，使消費者購買成本增加。這讓黃金價格一天內，每克就漲了60元人民幣，消費者當然買不下去。

深圳水貝黃金業者：「大家還是處於觀望的態度，交易量來說的話 ，相比較之前會少一點點。」

受到金價飆漲衝擊，從去年開始，中國大陸各地金店陸續倒閉，周大福上半年減少611家實體門市，周大生減少290家，周生生關了近200家 ，六福珠寶門店總數也少了76家。

大陸財經專家：「當金價高起到一定地步，消費者會變得極其敏感和理性，這就直接勸退了大量非剛性消費者。

金價高漲，薪水沒漲，只剩投資客在買賣操盤，一般民眾對於「黃金飾品」熱情削減，更多人選擇跳過金飾店，轉往銀行或交易所。將買黃金當投資，讓金飾店營收銳減，只好關門大吉，這波倒店潮短期內很難回溫。

