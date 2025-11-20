中部中心／蔡松霖 雲林報導

再過兩個月，就是新的一年，各大廟宇，已經開始準備開放點燈，雲林北港武德宮按照往例，準備300份裝有純金錢母小紅包，只要點燈或在春節期間前住走春的信眾，都有機會可以拿到，廟方也表示，由於金價飆漲，金幣市值從原先的100萬，直接翻倍成200多萬元！

排排排，宮廟前方，大排長龍，到底是在，排什麼寶貝？





金價漲！雲林武德宮準備300份純金錢母 市價破200萬

迎新年點燈！ 雲林武德宮300份純金錢母 市價破200萬（圖／民視新聞）





迎接新年，雲林北港武德宮，按照往例，準備了20萬份錢母小紅包，只要點燈，就會送，不過重頭戲便是，這當中，還混入，300份裝有財神、黑虎造型的純金錢母紅包！

廣告 廣告

金價飆漲，300包純金錢母紅包的成本，比去年，多了一倍以上，不過廟方也認為，雖然成本增加，但信眾的驚喜感、幸福感，也會隨之加倍。





金價漲！雲林武德宮準備300份純金錢母 市價破200萬

金價漲！ 雲林武德宮300份純金錢母 市價破200萬（圖／民視新聞）





只要點燈，或春節間去走春，就有機會拿到純金錢母，獲得神明保佑同時，也多了一份期待。

原文出處：金價漲！雲林武德宮準備300份純金錢母 市價破200萬

更多民視新聞報導

LINE宣布啟動「帳號健檢」！少做「這4步」帳號難救

豐原五口命案「詐騙手法」曝光！王家一年狂刷53筆639萬買黃金

TWICE獻聲高捷 粉絲進站搶聽列車進站廣播

